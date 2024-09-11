美國總統辯論後　賭盤風向出現大變化！看好賀錦麗勝選機率大增

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），兩人針鋒相對火花四射，不過賀錦麗力壓川普，無論是《CNN》辯論後民調或是各主要媒體評論，連力挺川普的福斯新聞都承認賀錦麗是辯論的贏家。而對風向最敏感的賭盤也立即反應，賀錦麗現在已經反超川普，成為賭盤看好勝選的候選人。根據《Forbes》報導，多家賭盤在辯論過後對於賠率上都出現變化，根據「Election Betting Odds」追蹤4個不同市場的賭盤數據，博彩公司現在認為，賀錦麗選贏的機率為51.8％，川普獲勝機率則為46.9％。這對賀錦麗是非常有利的轉變，因為在過去24小時內，預期賀錦麗將勝選的機率上升了超過4.5個百分點，而預期川普將勝選的機率則下降了4個百分點。不僅是「Election Betting Odds」的資料，英國博彩網站「Smarkets」最新預期賀錦麗的勝選機率為51.55％，川普的勝選機率僅剩46.3％，而上週「Smarkets」給出的賀錦麗勝選機率才只有47.5％。加密貨幣賭盤「Polymarket」在過去兩週強烈看好川普獲勝，但如今最新數據已經改變，「Polymarket」認為賀錦麗與川普獲勝的機率旗鼓相當，兩人均為49％。而原本就好賀錦麗會勝選的紐西蘭預測網站「PredictIt」，在辯論結束後給出賀錦麗的勝選機率來到56％，川普則是47％。儘管從各家博彩公司給出的勝率來看，選戰的結果仍然相當接近，但是數字的變化仍能看出選戰在辯論結束後的發展走向。不過，《Fox Business》報導指出，「BetUS」在辯論後給出的川普預期勝率為54.55％，仍超過賀錦麗的52.38％，顯示並非所有博彩公司都在辯論後改為看好賀錦麗。