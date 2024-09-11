俄展開大反攻　從烏克蘭手中奪回庫爾斯克部份失土

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路透社今天(11日)報導，一位俄國高階指揮官和幾名親俄羅斯的軍事部落客表示，俄軍已經對上個月突襲進入俄羅斯西部的烏克蘭軍隊展開重大反攻，並奪回了部分領土。烏克蘭8月6日對俄羅斯發動自二次大戰以來最大規模的外來勢力攻擊，數千名士兵在大批無人機和重型武器(包括西方製造的武器)的支援下，越過邊界進入俄羅斯庫斯克州(Kursk)。俄羅斯塔斯社(TASS)報導，少將阿洛迪諾夫(Apti Alaudinov)表示，俄軍已奪回當地約10個聚落。阿洛迪諾夫在庫斯克州指揮車臣「阿赫馬特」(Akhmat)特種部隊，同時也是俄羅斯國防部的軍事政治副部長。阿洛迪諾夫說：「局勢對我們有利。」他並表示俄軍正持續發動攻勢。他說：「庫斯克州已有大約10個村落被解放。」由於俄烏雙方的報導限制，路透社無法核實戰場情況。俄羅斯國防部提供的戰況資訊不多，烏克蘭方面則沒有立即置評。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)上週表示，烏軍控制了庫斯克州100個聚落，面積超過1,300平方公里。出生於烏克蘭的親俄軍事部落客波多利亞卡(Yuri Podolyaka)和另外兩位深具影響力的部落客「賴巴」(Rybar) 和「Two Majors』也表示，俄軍已在庫斯克州展開一項重大反攻。Two Majors指出：「在庫斯克州，俄軍在敵人的三角形陣地西側發起反攻行動，縮小了烏克蘭在州界附近的控制區域。」波多利亞卡表示，俄軍已奪回被烏克蘭占領的幾座村莊，將烏軍逼到斯納戈斯季村(Snagost)以南、馬來亞洛克尼亞河(Malaya Loknya River)的東側。更多中央廣播電臺新聞