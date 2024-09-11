川普、賀錦麗的「心裡話」如何解讀？肢體語言專家這樣看辯論

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▲美國總統大選電視辯論於台灣時間11日上午登場。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選第二場電視辯論落幕，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨候選人川普（Donald Trump）雙方歷經1個多小時的唇槍舌戰，開場時彼此友善握手打招呼，途中賀錦麗開始「表情包」、激將法等策略成功讓川普失去冷靜，最後雙方更「不握手解散」，肢體語言專家對此也撰文分析那些兩人「藏在心裡」沒說出口的話。距離美國總統大選倒數8週，民主黨賀錦麗、共和黨川普這次電視辯論被預期能夠催出更多潛在支持者，根據美國政治新聞媒體《Politico》報導，肢體語言專家、前聯邦調查局（FBI）分析師納瓦羅（Joe Navarro）盤點辯論期間兩人幾個重要的肢體動作，包含賀錦麗主動與川普握手、川普避免與賀錦麗對視、賀錦麗這次的「表情包」和川普經典的「噘嘴唇」表情等。首先，賀錦麗上台後主動向川普伸手的舉動，納瓦羅認為這在美國選民看來，不僅是展現風度、社交禮儀與對彼此的尊重，也展示了賀錦麗並不懼怕跟川普言詞交鋒一較高下的自信態度，從她握手致意走回講台時的笑容更可由此見證。納瓦羅提到，在兩人辯論期間川普的眼神往往直直盯著鏡頭或主持人，幾乎不曾直視賀錦麗，就像不願直視「天敵」的模樣，背後心態包含不尊重對方、漠視對方或擔心如果直視賀錦麗就會對自己的信心造成打擊等。相較之下，賀錦麗在川普發言期間多次展現皺眉、用手撐住下巴或忍不住笑等「表情包」的模樣，在社群媒體上受到廣泛喜愛，不少網友笑稱賀錦麗看起來就像自己受不了友人扯謊的模樣，納瓦羅則分析指出，當川普提及賀錦麗父親學術背景，並稱她是「馬克思主義者」時，賀錦麗用手撐下巴，不靠語言、不需插嘴就能展現出「不敢相信你會說出這種話」的態度。賀錦麗在這次辯論期間，多次成功讓川普失去冷靜，納瓦羅稱川普這個時候往往會噘起嘴唇或擺出他招牌的不屑一顧表情，但緊繃的嘴角卻證明了他不像他口中那麼不在意，而是內心中充滿怒氣以及不自在，這些表情只有出現在川普對其下屬發脾氣時會看見，在候選人辯論時則相當少見。