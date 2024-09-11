逾200萬越南裔美國人！曾最支持川普　其中130萬人有投票權

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美國總統大選第二場電視辯論於台灣時間11日早上9點展開，美國共和黨總統候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）首次面對面交鋒，川普的「移民會吃狗」言論惹議，不過有趣的是，同為移民族群的越南裔美國人過去卻大多數支持川普。目前有200多萬越南裔美國人生活在美國，其中約130萬人擁有投票權。他們當中許多人幾十年來一直都是共和黨的忠實支持者，因為他們認為該黨是反對共產主義的強大力量。即使在美國前總統川普在上屆總統大選中落敗，他們也沒有對他失去信心。越南裔美國人支持川普的原因是他們認為川普所領導的政府才會抗衡共產黨，許多越南裔美國人的政治觀點受到自身經歷的影響，過去北越的共產黨軍隊佔領南部地區後，許多與南越政府關係密切的人擔心遭到報復而逃往美國。根據《德國之聲》，2020年美國亞裔選民調查顯示，越南裔美國人是唯一傾向於支持川普而非拜登的亞裔群體。根據調查，其中48%的人支持川普，36%的人支持拜登。不過許多年輕的越南裔美國人則認為支持川普的同胞以長輩居多，「許多越南裔美國人對川普的支持程度如此之高，這讓我深感悲哀」，南加州大學英美研究教授、小說家阮越清（Viet Thanh Nguyen）受訪時說。阮越清於1975年隨父母逃離越南，他相信許多越南人支持川普是因為他們經歷過專制的體制。「越南裔美國人的文化是傳統的。它是有等級制度的。我們應該聽從長輩的意見。我們應該學會服從。我認為越南裔美國人在文化上本身就已經有些傾向於支持這種自上而下的人物性格、政治結構和感情體系。而川普只是加劇了這一切。」