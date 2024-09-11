甩開「節慶肥」業者推30分鐘高效燃脂訓練

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▲第4代女性30分鐘高效燃脂訓練，主打30分鐘就可以消耗400至600大卡，現在預約還可享有免費健康諮詢。（圖／可爾姿提供）

中秋節免不了大要啖美食，除了烤肉，蛋黃酥、月餅也是中秋節的熱門品項，但吃太多一不小心可能熱量就超標，像是一顆蛋黃酥就含有與速食店中份薯條相當的脂肪含量，每顆平均熱量超過300大卡。想要開心過節、又想避免「節慶肥」，除了飲食控量以外，為幫助女性上班族有效消耗額外熱量，Curves可爾姿推出全新「第4代30分鐘高效燃脂訓練」。忙碌沒時間運動的上班族，想快速甩掉中秋囤積的體脂肪，Curves可爾姿「第4代女性30分鐘高效燃脂訓練」，同步歐美科學健身以間歇結合循環訓練的方式，主打30分鐘就可以消耗400至600大卡，等同半小時就消耗掉一個蛋黃酥的熱量，再搭配醫療級的身體組成分析儀，以數據追蹤運動成效，且不須預約、到店即可馬上運動的特色，是追求省時、高效率粉領族的一大福音。Curves可爾姿副總經理陳映如表示，Curves可爾姿全台將近140間分店，遍布在商辦區、車站及社區附近，有許多會員都是利用上班午休的時間，或是在下班的路途中來到店裡運動，即便是會議中間三十分鐘的空檔，也可以完成一次的運動，對於想要養成運動習慣、或是減脂塑身需求的女性，都是很有效率的。即日起至9月30日入會費只要900元，現在預約還可享有免費健康諮詢，詳情請見Curves可爾姿官網。