金鐘獎入圍／《八尺門》超狂16項大贏家！《不夠善良》主角全壘打

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭飾演印尼通譯「莉娜」。（圖／鏡文學提供）

▲《不夠善良的我們》在迷你劇集類入圍13項，主角林依晨（左起）、賀軍翔飾演一對夫妻。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《有生之年》聚焦一家五口的高氏家庭。（圖／翻攝臉書）

第59屆金鐘獎戲劇、節目類今（11）日揭曉入圍名單，迷你劇集《八尺門的辯護人》入圍16項成為大贏家、《不夠善良的我們》入圍13項緊追在後，戲劇節目則是《有生之年》入圍10項、《此時此刻》入圍9項，熱播戲劇討論度高。節目類以《群山之島與不去會死的他們2》入圍6項為最多入圍的節目。《八尺門的辯護人》是一部涉及原住民、外籍移工、死刑、官商勾結議題且以1986年命案「湯英伸事件」為原型的作品。本屆金鐘入圍16項為最大贏家，李銘順飾演出身基隆八尺門的阿美族公設辯護人佟寶駒，表現十分亮眼。特別的是，他和弟弟李銘忠一起入圍該獎項，兄弟檔搶迷你視帝，成為話題。此外，飾演印尼通譯「莉娜」的雷嘉汭因為演技太好，一度被大家誤認是印尼演員，但其實她是土生土長的埔里女孩，得知入圍她開心表示，「開心尖叫~啊（x 20次）!謝謝金鐘獎的評審，謝謝唐福睿導演願意把莉娜這個角色給我詮釋，謝謝所有在八尺門中一起工作的夥伴，真的太感謝，然後 我會繼續加油，無止盡的激動及感謝！」《不夠善良的我們》播出時掀起追劇風潮，該劇在本屆金鐘入圍13項緊追在後，4位主角賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東全都演技在線，全壘打都上榜入圍。林依晨已經2度封后，這次挑戰迷你視后，她直呼：「入圍當時正在電影院看電影，雖然按靜音模式了，但是還是有訊息不斷進來的微小聲音，稍微查看了一下，才知道這個消息，當然是很開心的，但電影正好上演到男女主角分離的痛苦，所以此時內心非常糾葛拉扯，謝謝不夠善良的團隊、謝謝評審的肯定。」《有生之年》聚焦一家五口的高氏家庭，講述男主角「高嘉岳」吳慷仁不但創業失敗，還被女友甩了，於是他決定回家道別後，發現家已經變了。該劇入圍10項，包括戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角。吳慷仁入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，聽聞高家人一同入圍金鐘，開心表示：「有生之年，能入圍金鐘太好了～大家都太棒了～讚讚讚。」飾演高嘉揚的鄭元暢則笑說：「開心過後，完蛋了！要減肥了！」國民媽媽楊貴媚感性地回應：「謝謝評審看到我們的努力跟演出，感恩劇組、導演和合作的演員，我們非常棒，我們被看見了(比讚)。」去年才拿到金馬獎肯定的方志友，這次入圍金鐘相當興奮：「很開心一起入圍，感謝給我們每個機會的貴人與夥伴，看到好多朋友都入圍了真的真的很興奮，也期待大家一起參加盛會一起帥帥美美，竟然可以一起走紅毯了好奇妙的感覺好像有點浪漫。」以該劇出道的謝展榮，入圍「戲劇節目最具潛力新人獎」與劇中奶奶、阿伯、爸爸、媽媽同時入圍，得知入圍消息，表示：「來不及接受這麼大的喜悅，因為忙著開學排練。但我很想劇組，非常期待在金鐘獎與大家合體。」在節目類，《群山之島與不去會死的他們2》從登山者第一人稱視角，帶領觀眾前進他們「心目中很重要的一座山」，第二季的5位登山者，故事各自精采，包括台灣山岳界傳奇人物、成功無氧挑戰多座八千公尺高山的「果神 」呂忠翰、台灣溪降運動的先鋒領導者李佳珊、台灣極少數海外技術攀登專業戶張國威，罕見的高山女協作、布農族少女巫瑪芙和入圍金曲獎的部落青年馬詠恩。該節目入圍多項技術獎項，展現製作節目幕後工作人員的功力。