NewJeans直播控訴！爆HYBE搞排擠　要閔熙珍回來：代表太可憐了

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▲NewJeans直播控訴。（圖／翻攝自YouTube）





韓國女團NewJeans的製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的鬥爭不斷，在日前已經確定將閔熙珍解除ADOR董事職位，團員們難以接受此事，今（11）日晚間突然開直播，內容是希望閔熙珍能回來，並爆料HYBE搞排擠。NewJeans今晚突然開設YouTube頻道「nwjns」，成員排排坐看起來神情憔悴，Minji坦言，過去半年的爭議不斷，他們身為當事人，覺得很不被尊重，「我們有想做的音樂，想實現的目標，但現在我們無法前進，更可能失去我們過去的成就，讓我們感到很無力，所以決定站出來。」Hyein也堅定地發言，提到成員們已經和HYBE的高層開過會，但並沒有達到共識，Danielle替閔熙珍說話，認為閔熙珍實在太可憐了，揭露HYBE是一個沒有人情味的公司，甚至不覺得在這間公司能學到東西。她們也提及，閔熙珍被解僱那天，是透過新聞才知道的，內心非常慌張，Hanni更自爆有次準備做造型時，巧遇其他團隊與經紀人，她理所當然地親切向對方問好，結果那位經紀人直接說「不要理她」，讓她傻眼喊，「為什麼要受這樣的對待？」5人砲口一致，希望HYBE恢復閔熙珍的職位，她們才有辦法繼續工作。HYBE子公司ADOR推出的旗下女團NewJeans，由製作人兼代表閔熙珍一手打造，然而在今年4月起HYBE和閔熙珍爆發矛盾，日前閔熙珍確定被解除職位，和她關係良好的NewJeans，也向粉絲吐露心聲表示「感到很無能為力」，8日她們出席頒獎典禮，在感言中向閔熙珍致意，然而一句「這可能是最後一次了」，讓粉絲對於NewJeans的未來憂心忡忡。