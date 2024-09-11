室內親子共遊新天地「彩虹童畫親子樂園」科工館登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲科工館與彩虹童畫共同策劃最新室內「彩虹童畫親子樂園」。（圖／科工館提供）

科工館與彩虹童畫共同策劃的最新室內親子樂園「彩虹童畫親子樂園」10日於科工館北館B1F第4特展廳正式開幕。規劃多達數十種不同的遊樂設施，以繽紛燦爛、童趣詼諧為主題，結合科學益智、教育、體感活動，適合2-12歲年齡層的孩子。「彩虹童畫親子樂園」的設計理念是結合教育與娛樂，讓孩子們在玩樂中學習。園區內設有6公尺光束滑梯、輸球管道科學牆、互動投影牆、六角浮球檯、弧形繩網空橋、螺旋管滑道、彩虹跑酷區、軌道小火車、球池互動區、攀爬區、以及多媒體互動區等，讓孩子們可以盡情探索和發揮創意。此外，還特別設置了親子共讀區、文創商品區。科工館館長李秀鳳表示，親子是科工館主要的客群，科工館同時扮演著3種角色，一是「親子充電、放電的地方」、二是「共享科普知識的地方」、三是「休憩運動健身的地方」，剛好「彩虹童畫親子樂園」三者兼得。彩虹童畫親子樂園的創辦人魏丕仁表示，樂園以提供一個安全、舒適且充滿樂趣的環境為目標，達到在遊戲的過程中培養孩子解決問題的能力和探索世界的興趣，讓每一個來到這裡的家庭都能夠留下美好的回憶。為了慶祝開幕，特別推出了一系列開幕優惠活動，歡迎各位大小朋友們可以在FB官網或科工館官網查詢相關優惠訊息。