川普睡醒了！call in晨間新聞稱自己辯論大勝：泰勒絲會付出代價

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美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，在美國時間則是10日晚上，因此辯論結束後，許多美國民眾已經進入睡覺時間，由於時差，在台灣時間的11號晚上才是美國時間的11號早上，經過一晚沉澱，關於辯論的討論在美國仍持續發酵。而川普（Donald Trump）在美國時間11日早上，透過電話call in進福斯新聞的晨間談話節目「Fox & Friends」，大談總統大選辯論，強調自己在辯論中大勝，而提到表態支持賀錦麗（Kamala Harris）的流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），川普則說「她可能會在市場上為此付出代價」。根據《衛報》報導，川普透過電話在「Fox & Friends」中接受主持人採訪，自稱於辯論中拿出「有史以來最好的」辯論表現之一，且以「很大的優勢」獲勝。川普也抨擊ABC的主持人不公，不斷地糾正打斷他的發言，但對於賀錦麗發言時的「謊言」卻視而不見，賀錦麗可以說任何想說的話，認為這次辯論已經「完全被操縱」，並指責ABC是「最不誠實的新聞機構」。而談到泰勒絲對賀錦麗的支持，川普則認為她向來是一個非常自由派的人，「似乎總是支持民主黨」，並指出「她可能會在市場上為此付出代價」。