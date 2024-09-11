川普賀錦麗辯論後再同台！齊出席紐約911紀念活動　握手後零互動

我是廣告 請繼續往下閱讀

賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）於美東時間10日晚間進行兩人的首場電視辯論，巧合的是，隔了一晚上後，兩人再度於紐約世貿中心舉行的911週年紀念活動上同台，川普副手范斯（JD Vance）以及美國總統拜登（Joe Biden）也在現場，讓今年的911紀念活動顯得政治味十足。而在活動前，川普與賀錦麗禮貌地握手打招呼，但隨後兩人就保持距離，並未再有互動，氣氛微妙。在抵達世貿中心的活動現場前，川普透過電話call in進福斯新聞的晨間談話節目「Fox & Friends」接受訪問，那時川普就透露自己將會出席911週年紀念活動，主持人也提醒他，這代表他即將與賀錦麗與拜登再度同框，被問到有什麼話想對賀錦麗與拜登說時，川普回答「我不知道，但每個人都應該對他們管理國家的糟糕程度感到非常憤怒」。雖然在電話中對賀錦麗與拜登表現得並不友善，但實際到了活動現場，在前紐約市長促成下，川普與賀錦麗還是在紀念活動開始前禮貌地握手打招呼。《美聯社》報導指出，911紀念活動在美國一直有著強烈政治色彩，畢竟911事件對美國的政治和社會都帶來強烈衝擊，且時間又剛好在11月的大選投票前，911紀念活動往往會促成候選人同場出席。受害者家屬偶爾也會在儀式上發出帶有政治立場的講話，但大多數受害者家屬都僅是在儀式上向罹難者致敬，並呼籲社會反思911事件對國家與全球帶來的影響。