賀錦麗嗆川普會被蒲亭「當午餐吃掉」！克里姆林宮冷回沒空看辯論

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賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）於美東時間10日晚間進行兩人的首場電視辯論，兩人針鋒相對火花四射，川普稱自己能夠在24小時內結束俄烏戰爭，賀錦麗則嗆川普會被俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當成午餐吃掉。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方並未觀看辯論直播，但已經曉得蒲亭的名字在辯論中多次被提及，被當作美國內部政治鬥爭的工具，「我們不喜歡這樣」。根據《BBC》報導，在被問到是否有關注美國總統辯論時，佩斯科夫表示俄方並未觀看直播，因為時差關係，賀錦麗與川普辯論開始時是莫斯科的凌晨4點。但佩斯科夫強調，後來透過瀏覽新聞報導，已經掌握辯論中發生了什麼事。佩斯科夫表示，「我們注意到兩位候選人都有提到總統蒲亭以及我們的國家，且維持美國對俄羅斯一貫的負面、不友善的態度。蒲亭的名字被當成美國內部政治鬥爭的工具，我們不喜歡這樣，希望他們可以不要把我們總統的名字牽扯進去」。上週俄羅斯總統蒲亭突然公開地表達自己支持賀錦麗，雖然是以開玩笑的方式稱欣賞賀錦麗笑聲的感染力，仍引發外界關注。當時川普曾耐人尋味地回應表示，不知道蒲亭此言是侮辱了他，還是幫了他一個忙。