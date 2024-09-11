藍力久違再飆7局好投！MVP獎台和陳念琴共舞　笑稱：她跳得比我好

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▲富邦悍將年輕外野手蔡佳諺，在4局下敲出扎實的左外野安打，一棒送回2分，最終幫助富邦取勝，中止主場的7連敗。（圖／富邦悍將提供）

藍力久違再飆7局好投！富邦悍將洋投藍力，今（11）日先發出戰統一7-ELEVEn獅，背負著避免寫下新莊主場8連敗的壓力，主投7局，僅失1分，並送出7次三振，是繼7月28日首度在中職登板後，再度先發投滿7局。藍力在富邦悍將的初登板，是7月28日出戰台鋼雄鷹的比賽，當時主投7局，僅被敲2支安打，沒有失分，送出6次三振，首度亮相就拿下勝投。然而，後續幾次先發表現相對下滑，雖然失分都控制在3分以內，但總共4次先發就吞下3場敗投。對此，藍力賽後接受訪問表示，首局被陳傑憲敲出安打，後面又出現保送，察覺到他們會瞄準第一球出擊，所以有跟捕手討論溝通一下，後面就是儘早搶下好球數，所以才能拿下這場比賽的勝利。雖然富邦近期戰績不如預期，但藍力表示：「賽後藍力和奧運拳擊銅牌得主陳念琴，一起站上MVP舞台共舞，當被問到感覺如何時，他微笑說道：「