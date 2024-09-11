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藍力久違再飆7局好投！MVP獎台和陳念琴共舞　笑稱：她跳得比我好

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將洋投藍力，先發出戰統一獅，主投7局被敲3支安打僅失1分，收下本季第2勝。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將洋投藍力，先發出戰統一獅，主投7局被敲3支安打僅失1分，收下本季第2勝。（圖／富邦悍將提供）
藍力久違再飆7局好投！富邦悍將洋投藍力，今（11）日先發出戰統一7-ELEVEn獅，背負著避免寫下新莊主場8連敗的壓力，主投7局，僅失1分，並送出7次三振，是繼7月28日首度在中職登板後，再度先發投滿7局。賽後獲選為單場MVP，也在賽後上台和開球嘉賓，巴黎奧運勇奪女子66公斤級銅牌陳念琴，一起跳舞，並開玩笑說道：「她跳得比我好！」

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近2月再投滿7局　談富邦隊內氣氛

藍力在富邦悍將的初登板，是7月28日出戰台鋼雄鷹的比賽，當時主投7局，僅被敲2支安打，沒有失分，送出6次三振，首度亮相就拿下勝投。然而，後續幾次先發表現相對下滑，雖然失分都控制在3分以內，但總共4次先發就吞下3場敗投。

面對擁有強力打線的獅隊，本場藍力將用球數壓在94球，投完7局，僅被敲3支安打，失1分，並飆出7次三振。對此，藍力賽後接受訪問表示，首局被陳傑憲敲出安打，後面又出現保送，察覺到他們會瞄準第一球出擊，所以有跟捕手討論溝通一下，後面就是儘早搶下好球數，所以才能拿下這場比賽的勝利。

雖然富邦近期戰績不如預期，但藍力表示：「團隊的氛圍很好，我們就是盡量把每一場比賽打好，大家也沒有特別沮喪或失落。

賽後藍力和奧運拳擊銅牌得主陳念琴，一起站上MVP舞台共舞，當被問到感覺如何時，他微笑說道：「這很酷，我覺得她跳得比我好，雖然我不認識她，但我知道他拿下奧運銅牌，而且這裡很多人都知道她。

▲富邦悍將年輕外野手蔡佳諺，在4局下敲出扎實的左外野安打，一棒送回2分，最終幫助富邦取勝，中止主場的7連敗。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將年輕外野手蔡佳諺，在4局下敲出扎實的左外野安打，一棒送回2分，最終幫助富邦取勝，中止主場的7連敗。（圖／富邦悍將提供）

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