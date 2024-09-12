高球／王宥鈞鐵桿發揮水準！狂抓6鳥　最終回合尋求今年第四冠

2024三花青少年逐夢盃邀請賽在桃園台北高爾夫俱樂部正式開打，男A組温新打72桿，男B組王宥鈞與卓鈺得同為70桿，女子組陳芸禾72桿，分別暫居各組首位。男A組蔡岳廷以一桿之差的73桿緊追在後；男B組黃振祐以一桿之差的71桿，暫居第三；謝承洧以三桿之差的73桿，暫獨居第四。女子組黃翎芳以74桿，兩桿之差暫時居次。
這項比賽舉行兩回合36洞賽程，這是三花棉業連續第三年舉辦這項業餘青少年邀請賽，共有64 位選手參賽（男A組23位丶男B組23位丶女子組18位），三花棉業為了獎勵青少年選手，並期待台灣青少年高爾夫運動能更加蓬勃發展，此賽各組前五名皆可獲得獎勵。
今(12)日進行最後一回合決賽，選手們同時自第一洞與第十洞分別出發，第一組於上午6:30開球，最後一組於7:50開球，比賽預計於中午12:30結束，隨後舉行頒獎典禮。
男B組並列領先的王宥鈞鐵桿發揮水準，抓下六隻小鳥，另有一個雙柏忌及二柏忌，他的六鳥包括五桿長洞與三桿短洞各兩隻，多是距洞9呎的小鳥推桿，另以第1洞的15呎小鳥推桿距洞最遠，不過在四桿的第3洞開球偏左，拍出來失手，四桿才上果嶺，兩推進洞吞下「雙柏忌」，另外在第8洞出現三推，第13洞開球偏右，切桿推桿也失誤，都吞下柏忌。他此回合有16個洞成功打上果嶺，11個洞打上球道，32推。
他上個月八月共拿下三個冠軍，今天尋求今年第四冠，他10月將滿16歲，今年是最後一次參加B組，他八月的三冠，包括中華高協的月賽A組及長春傳承賽業餘組冠軍以及8/30的仰德北市大全國業餘公開賽B組冠軍；去年也曾拿下中華高協秋季賽B組冠軍。他13歲起才認真練高爾夫，南港高工一年級，目前在台北球場跟隨沈忠賢老師練球，
男B組並列領先的卓鈺得今天五鳥三柏忌，也是鐵桿佳，有12個洞成功打上果嶺，推桿也不錯，25推，開球只失手一個洞的球道，五鳥中有三個五桿長洞都靠準確的切桿與推桿，一切一推抓下小鳥，另外兩鳥都是9呎小鳥推桿。卓鈺得目前淡江中學國中部三年級，自11歲起才開始認真練球，目前在台灣高爾夫俱樂部培訓，教練為陳良溪。
今年剛自國立體大畢業的温新今天開球鐵桿很有水準，因為擊球距離夠遠，但球場球道大多較窄，因此他多用二鐵開球，只有四個洞使用一木開球，加上切桿準度高，都能靠近洞，製造不少抓鳥機會，小鳥及柏忌各三個，前九洞37桿，後九洞35桿。他成功上球道有9個洞，成功上果嶺有11個洞，比以往自己的表現為優，而推桿27推表現也不錯，因此打出佳績。他表示，明年是職業規劃年，明年初將先考職業球員資格以及台巡賽參賽資格，尚餘三個月準備邁向職業之路。
女子組暫居領先的陳芸禾，今天打出小鳥及柏忌各三隻，她的鐵桿與推桿都佳，25推，八個洞成功打上果嶺；第12洞是自果嶺外距洞約20多碼直接切進洞抓鳥，第5及18洞都是3-4呎的小鳥推桿。她指出，只有切桿表現不太好，揮桿速度拿捏不準，力道控制不大好。她目前是台北市和平高中三年級，自9歲開始練球，現在是林口球場培訓選手，教練為黃議增，明年畢業後準備赴德州念大學，已申請成功。
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今(12)日進行最後一回合決賽，選手們同時自第一洞與第十洞分別出發，第一組於上午6:30開球，最後一組於7:50開球，比賽預計於中午12:30結束，隨後舉行頒獎典禮。
男B組並列領先的王宥鈞鐵桿發揮水準，抓下六隻小鳥，另有一個雙柏忌及二柏忌，他的六鳥包括五桿長洞與三桿短洞各兩隻，多是距洞9呎的小鳥推桿，另以第1洞的15呎小鳥推桿距洞最遠，不過在四桿的第3洞開球偏左，拍出來失手，四桿才上果嶺，兩推進洞吞下「雙柏忌」，另外在第8洞出現三推，第13洞開球偏右，切桿推桿也失誤，都吞下柏忌。他此回合有16個洞成功打上果嶺，11個洞打上球道，32推。
他上個月八月共拿下三個冠軍，今天尋求今年第四冠，他10月將滿16歲，今年是最後一次參加B組，他八月的三冠，包括中華高協的月賽A組及長春傳承賽業餘組冠軍以及8/30的仰德北市大全國業餘公開賽B組冠軍；去年也曾拿下中華高協秋季賽B組冠軍。他13歲起才認真練高爾夫，南港高工一年級，目前在台北球場跟隨沈忠賢老師練球，
男B組並列領先的卓鈺得今天五鳥三柏忌，也是鐵桿佳，有12個洞成功打上果嶺，推桿也不錯，25推，開球只失手一個洞的球道，五鳥中有三個五桿長洞都靠準確的切桿與推桿，一切一推抓下小鳥，另外兩鳥都是9呎小鳥推桿。卓鈺得目前淡江中學國中部三年級，自11歲起才開始認真練球，目前在台灣高爾夫俱樂部培訓，教練為陳良溪。
今年剛自國立體大畢業的温新今天開球鐵桿很有水準，因為擊球距離夠遠，但球場球道大多較窄，因此他多用二鐵開球，只有四個洞使用一木開球，加上切桿準度高，都能靠近洞，製造不少抓鳥機會，小鳥及柏忌各三個，前九洞37桿，後九洞35桿。他成功上球道有9個洞，成功上果嶺有11個洞，比以往自己的表現為優，而推桿27推表現也不錯，因此打出佳績。他表示，明年是職業規劃年，明年初將先考職業球員資格以及台巡賽參賽資格，尚餘三個月準備邁向職業之路。
女子組暫居領先的陳芸禾，今天打出小鳥及柏忌各三隻，她的鐵桿與推桿都佳，25推，八個洞成功打上果嶺；第12洞是自果嶺外距洞約20多碼直接切進洞抓鳥，第5及18洞都是3-4呎的小鳥推桿。她指出，只有切桿表現不太好，揮桿速度拿捏不準，力道控制不大好。她目前是台北市和平高中三年級，自9歲開始練球，現在是林口球場培訓選手，教練為黃議增，明年畢業後準備赴德州念大學，已申請成功。