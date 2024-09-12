高球／王宥鈞鐵桿發揮水準！狂抓6鳥　最終回合尋求今年第四冠

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▲第一回合女子組謝秉樺76桿(+4)暫列第三(圖/三花公益教育基金會提供)

2024三花青少年逐夢盃邀請賽在桃園台北高爾夫俱樂部正式開打，這項比賽舉行兩回合36洞賽程，這是三花棉業連續第三年舉辦這項業餘青少年邀請賽，共有64 位選手參賽（男A組23位丶男B組23位丶女子組18位），三花棉業為了獎勵青少年選手，並期待台灣青少年高爾夫運動能更加蓬勃發展，此賽各組前五名皆可獲得獎勵。男B組並列領先的王宥鈞鐵桿發揮水準，抓下六隻小鳥，另有一個雙柏忌及二柏忌，他的六鳥包括五桿長洞與三桿短洞各兩隻，多是距洞9呎的小鳥推桿，另以第1洞的15呎小鳥推桿距洞最遠，不過在四桿的第3洞開球偏左，拍出來失手，四桿才上果嶺，兩推進洞吞下「雙柏忌」，另外在第8洞出現三推，第13洞開球偏右，切桿推桿也失誤，都吞下柏忌。他此回合有16個洞成功打上果嶺，11個洞打上球道，32推。他上個月八月共拿下三個冠軍，去年也曾拿下中華高協秋季賽B組冠軍。他13歲起才認真練高爾夫，南港高工一年級，目前在台北球場跟隨沈忠賢老師練球，男B組並列領先的卓鈺得今天五鳥三柏忌，也是鐵桿佳，有12個洞成功打上果嶺，推桿也不錯，25推，開球只失手一個洞的球道，五鳥中有三個五桿長洞都靠準確的切桿與推桿，一切一推抓下小鳥，另外兩鳥都是9呎小鳥推桿。卓鈺得目前淡江中學國中部三年級，自11歲起才開始認真練球，目前在台灣高爾夫俱樂部培訓，教練為陳良溪。女子組暫居領先的陳芸禾，今天打出小鳥及柏忌各三隻，她的鐵桿與推桿都佳，25推，八個洞成功打上果嶺；第12洞是自果嶺外距洞約20多碼直接切進洞抓鳥，第5及18洞都是3-4呎的小鳥推桿。她指出，只有切桿表現不太好，揮桿速度拿捏不準，力道控制不大好。她目前是台北市和平高中三年級，自9歲開始練球，現在是林口球場培訓選手，教練為黃議增，明年畢業後準備赴德州念大學，已申請成功。