高球／泰國好手歐妮查手感絕佳拔得頭籌　台灣三女將緊咬不放！

總獎金300萬元的2024建大輪胎盃於台中國際高爾夫球場進行第一回合賽事，在上午無風悶熱的天氣條件下，大量出汗的情況為眾女將帶來體能上的考驗，儘管如此，泰國選手歐妮查（Ornnicha KONSUNTHEA）以萬雌莫敵之勢繳出1鷹、6鳥、1柏忌的65桿成績，首度在今年台巡賽打出獨居第一的首輪成績。賽前被看好問鼎后座的張靖翎則打出低於標準桿4桿的68桿，本輪結束後暫時獨居第二名。從第10洞出發的賴怡廷，則是與整日未出現任何柏忌的王莉甯，以及抓下4鳥僅吞1柏忌的劉嬿以低於標準桿3桿的69桿，三人並列第3名進入第二回合。
無懼燠熱泰勢力發威 台女將緊咬不放
許久未曾在領先榜搶下首位排名的歐妮查，對於個人狀態十分滿意，即使偶爾少數擊球出現失誤，後續的推桿還是能以高效表現加以彌補；最令她振奮的當屬Par 6第8洞的老鷹球，「第三桿剩80碼竟然直接進洞，這給了我相當龐大的自信，讓我想在接下來的下半場繼續複製好手感，而且也愈打愈順手，可以輕鬆推進平標準桿甚至連續抓鳥。」歐妮查認為擊球距離並非自己強項，開球木桿平均在250碼左右，但落點非常好，尤其第13到15洞推桿手氣也到達顛峰，即使距離洞口15呎也能順利推進，各種擊球發威之下讓她連進3鳥，奠定後半段穩居領先的基礎。
今年自TLPGA 之友公開賽掄元解除冠軍荒的張靖翎，此次摩拳擦掌直指今年第三冠，而高達90%以上的開球上球道率也幫助她整日游刃有餘，全場共抓下6博蒂最終繳出亮眼成績單；「出發以後開球又直又遠，即便第一洞球道很窄，但這裡開始便打出好球讓我一路保持信心，加上共有16洞標準桿上果嶺，推桿也都能將博蒂穩穩推進，這些讓我在這次比賽打出好的開始。」
張靖翎首回合也有少數瑕疵，兩洞開球出現薄擊情況，如三桿洞第3洞第一桿就打短落到球道右側，而且球位運氣也不好，嵌埋在粗草區坑洞上，雖然這一桿還是救得漂亮，但接下來的短推也未能推進，吞下今天第一次柏忌。因此針對周末前的剩餘回合，張靖翎計畫落實良好的打點策略，全力在球道上創造更安全的位置小心進攻。
積極想在今年開胡的王莉甯首回合數據同樣強勢，共有15洞標準桿上果嶺，開球精確性佔了極大功勞，加上推桿絕佳手感，促使她整輪未曾出現任何一次柏忌，讓自己穩住領先組前面的絕佳排名，「但今天較可惜的地方就是前半段少數幾個博蒂都未能推進，幾個落在果嶺上以後隱藏的坡度和草紋方向也未能掌握好，但明天我主要還是會先聚焦在長桿，開球再少一些掃擊動作，提高上球道率，今天幾個打短的鐵桿也要克服，盡量打足碼數，讓接下來的推桿能夠輕鬆處理。」王莉甯說。
今年大部分時間都在日巡征戰的劉嬿，此次再度造訪台中國際球場的首輪比賽同樣也有精彩演出，以13洞上球道、高達14洞Par-on的執行力，讓自己能夠順利擠進領先群組中，但面對接下來賽程仍有幾個需要克服的缺失，特別是鐵桿和推桿表現，本日在前九洞的第15洞時，便是因為第二桿落點稍微出現差距，未能順利讓第一推落在三層式果嶺的第二段區域，15碼上坡推桿速度更是比想像中慢很多，因此吞下唯一的柏忌。
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許久未曾在領先榜搶下首位排名的歐妮查，對於個人狀態十分滿意，即使偶爾少數擊球出現失誤，後續的推桿還是能以高效表現加以彌補；最令她振奮的當屬Par 6第8洞的老鷹球，「第三桿剩80碼竟然直接進洞，這給了我相當龐大的自信，讓我想在接下來的下半場繼續複製好手感，而且也愈打愈順手，可以輕鬆推進平標準桿甚至連續抓鳥。」歐妮查認為擊球距離並非自己強項，開球木桿平均在250碼左右，但落點非常好，尤其第13到15洞推桿手氣也到達顛峰，即使距離洞口15呎也能順利推進，各種擊球發威之下讓她連進3鳥，奠定後半段穩居領先的基礎。
今年自TLPGA 之友公開賽掄元解除冠軍荒的張靖翎，此次摩拳擦掌直指今年第三冠，而高達90%以上的開球上球道率也幫助她整日游刃有餘，全場共抓下6博蒂最終繳出亮眼成績單；「出發以後開球又直又遠，即便第一洞球道很窄，但這裡開始便打出好球讓我一路保持信心，加上共有16洞標準桿上果嶺，推桿也都能將博蒂穩穩推進，這些讓我在這次比賽打出好的開始。」
張靖翎首回合也有少數瑕疵，兩洞開球出現薄擊情況，如三桿洞第3洞第一桿就打短落到球道右側，而且球位運氣也不好，嵌埋在粗草區坑洞上，雖然這一桿還是救得漂亮，但接下來的短推也未能推進，吞下今天第一次柏忌。因此針對周末前的剩餘回合，張靖翎計畫落實良好的打點策略，全力在球道上創造更安全的位置小心進攻。
積極想在今年開胡的王莉甯首回合數據同樣強勢，共有15洞標準桿上果嶺，開球精確性佔了極大功勞，加上推桿絕佳手感，促使她整輪未曾出現任何一次柏忌，讓自己穩住領先組前面的絕佳排名，「但今天較可惜的地方就是前半段少數幾個博蒂都未能推進，幾個落在果嶺上以後隱藏的坡度和草紋方向也未能掌握好，但明天我主要還是會先聚焦在長桿，開球再少一些掃擊動作，提高上球道率，今天幾個打短的鐵桿也要克服，盡量打足碼數，讓接下來的推桿能夠輕鬆處理。」王莉甯說。
今年大部分時間都在日巡征戰的劉嬿，此次再度造訪台中國際球場的首輪比賽同樣也有精彩演出，以13洞上球道、高達14洞Par-on的執行力，讓自己能夠順利擠進領先群組中，但面對接下來賽程仍有幾個需要克服的缺失，特別是鐵桿和推桿表現，本日在前九洞的第15洞時，便是因為第二桿落點稍微出現差距，未能順利讓第一推落在三層式果嶺的第二段區域，15碼上坡推桿速度更是比想像中慢很多，因此吞下唯一的柏忌。