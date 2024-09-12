國台辦批「綠色恐怖」力挺柯文哲　矢板明夫：向親中勢力發指示

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期因涉嫌圖利京華城案等官司纏身，中國國台辦11日例行記者會時，公然力挺柯文哲，批評總統賴清德追殺不認同台獨的人，操弄司法製造「綠色恐怖」。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，國台辦的講話，，表面上是批評賴清德政府，但實際上，好像是在向台灣的親中勢力發出指示。矢板明夫在臉書上發文提到，中國國台辦發言人陳斌華在例行記者會上公然力挺被台北地方檢察署羈押的台灣民眾黨主席柯文哲。「但是力挺的理由卻荒腔走板、貽笑大方。讓人感覺，這個發言人既不懂法律、也不懂台灣。」更稱，聽到陳斌華的發言以後，相信會有很多人覺得應該支持北檢。矢板明夫指出，陳斌華在談到柯文哲時表示，「賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島上大肆製造綠色恐怖。其目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行台獨排除障礙。多行不義必自斃，賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。」矢板明夫表示，「首先拿『支持不支持台獨』來說是，讓人覺得驢唇不對馬嘴。」他提到，近來被檢調單位調查的政治人物，還有民進黨籍的前行政院副院長鄭文燦，和立委林宜瑾，指出這兩位的政治光譜都是偏向「獨派」。矢板明夫進一步指出，柯文哲自稱是「墨綠」，還曾在2013年參加台獨團體舉辦的「新國名運動大會」，公開表態支持「台灣共和國」這一新國名，甚至在會場中參與撕毀中華民國身分證儀式、宣誓台獨主張，「擔任台北市長以後，雖然不再強調『台獨』二字，但也很少公開表態『反對台獨』。」矢板明夫認為，如果柯文哲是因為「不認同台獨」而被打壓，「那麼經常把『反台獨』掛在嘴上的翁曉玲、侯友宜等人，為什麼至今還沒有被打壓？這在邏輯上講不通。」此外，針對陳斌華批評台灣在搞「綠色恐怖」，矢板明夫直言「完全站不住腳」。「柯文哲是因為捲入京華城弊案而被羈押。現在享有犯罪嫌疑人的所有權利。他可以自己決定抗告或不抗告，還可以用提前錄製的影片向支持者隔空喊話。反觀中國的檢調機關，經常以莫須有的罪名抓人，長時間不通知家屬也不讓見律師、酷刑折磨。種種草菅人命的惡行，釀成了很多悲劇。」最後，矢板明夫表示，「國台辦的講話，表面上是批評賴清德政府，但實際上，好像是在向台灣的親中勢力發出指示，『堅決不能退讓。用柯文哲被政治迫害的理由，向賴清德政府發起反擊』。」