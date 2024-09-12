台積電今除息4元、預計影響大盤指數32點　市場關注是否再秒填息

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權王台積電今（12）日除息，每股配發現金股利4元，預計影響大盤指數有32.67點，除息參考價為897元，市場關注今日是否再度上演秒填息秀。台積電於5月10日召開董事會，決議今年第一季每股配發現金股利4元，總金額為新台幣1037.34億元，除息交易日為9月12日。不過台積電日前發重訊指出，由於公司買回庫藏股，另發行今年限制員工權利新股，導致公司流通在外的股數變化，第一季每股現金股利調升至4.0001382元。最後買進日為今日9月11日，預計股利入帳日期為10月9日，並直接匯入股東的交割帳戶。根據集保所資料，台積電股東人數在8月23日一度降至149萬4468萬人，其中零股股東人數來到104萬7150人，但隨著台積電股價持續走低，幾度失守900元關卡，推動股東人數持續攀高，在9月6日來到155萬1626人，其中零股股東人數來到108萬7779人。台積電從2019年起改採每季配發股利，根據統計，已除息20次都順利填息，其中，有15次都在除息當天快速填息，近5次更是都當日填息。值美股大跌之際，這次是否能當日填息，受市場關注。根據統計，台積電創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，若他退休後未處分持股，第一季股利預計會有超過5億元入袋；前董事長劉德音持有1291萬股，估計將領到5165萬元股息；董事長魏哲家持有639萬2834股，預計將有2557萬元入袋；而國發基金持有16.537億股，將有66.15億元入帳。其中，外資是最大贏家，持股73.4%，預計將可獲配發達逾760億元。台積電昨日以906元開出、小漲2元，不過隨後翻黑走低，最低來到900元，力守整數關卡，不過最後一盤爆出2721張賣單，拖累股價終場下跌3元或0.33%，收在901元，日K連2黑、並且跌破5日線。不過ADR股逆勢走高上漲4.8%，收在170.23美元。為今日能秒填息再添助力。