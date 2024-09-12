周杰倫突曬劉德華親筆信！粉絲敲碗2天王同台　華仔絕美字跡曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫今起將在深圳一連4天開唱，吸引上萬粉絲到場。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫曝光劉德華親筆信，雙方互相祝福彼此演出成功。（圖／周杰倫IG）

▲劉德華在深圳演唱會結束後，10月底也將來台開唱。（圖／ 台灣映藝、超級圓頂提供）

亞洲天王周杰倫今（12）日開始將在中國深圳一連4天舉行「嘉年華世界巡迴演唱會」，昨日他抵達中國，分享自己收到的劉德華親筆信，開心直呼：「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利」。只見周杰倫拍下華仔字跡PO網分享，兩大天王惺惺相惜，讓不少粉絲敲碗，希望他們可以再度同台合作，帶來巔峰級的夢幻舞台。周杰倫今晚將在深圳大運中心開唱，上一個場地使用者正是香港天王劉德華。周杰倫昨日在IG限時動態發文，分享自己落地深圳許多粉絲來接機的畫面，抵達飯店後，周杰倫更興奮公開收到的劉德華親筆信，他笑說：「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利」。只見劉德華在信中寫道，「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」兩大天王惺惺相惜的溫馨祝福相當難能可貴，粉絲也透過周杰倫的曝光，一睹華仔的字跡，實屬難得。事實上，劉德華和周杰倫在2018年就曾同台演出過，當時周杰倫在香港紅磡體育館開唱，偷偷邀請劉德華當神祕嘉賓，周杰倫用粵語演唱歌曲〈浪子心聲〉，唱到一半華仔就驚喜現身，讓現場尖叫聲四起；兩人還一同演唱劉德華的經典歌曲〈忘情水〉，地表最強兩大天王的合作舞台，讓粉絲至今難忘。