不二糕餅蛋黃酥遭爆「吃到蟑螂」！他轟：超噁心　眾揪2疑點不挺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友稱日前外帶一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看才發現居然吃到蟑螂，且還只剩上半身。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

知名糕餅店「不二糕餅」為台中排隊名店，接近中秋節前夕，蛋黃酥的買氣更是旺翻。但今（12）日卻有網友發文爆料，他購買一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩在食用時竟在裡頭吃到蟑螂，且發現時還只剩上半身屍體，讓全家人都相當崩潰。貼文一出，許多網友見到照片卻不採信，一眼揪出疑點喊：「讓子彈飛一會！」一名網友今日在臉書社團中發文，他控訴，表示外帶一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看才發現居然吃到蟑螂，且還只剩上半身，另外一半高機率已吃下肚。只見照片中，盤中放著只剩一半的蛋黃酥，一旁則是蟑螂的上半身屍體。原PO在文中嘆：「原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，做子女的我們都很擔心長輩身體是否會被影響，不二是間這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了。」貼文一出，不少網友卻揪出疑點，、「先不上車，這很鬼，屍體一半在外面，餅看起來完好」、、「屍體感覺是被刀切過，切口面平整」。對於網友爆料，目前不二糕餅尚無出面回應。