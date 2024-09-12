台積電今除息4元、再上演秒填息秀　受美股激勵！台股開盤漲342點

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國昨（11）日公布8月CPI指數，年增2.5%、連續第五個月降溫，並創2021年2月以來新低，符合市場預期，激勵美股昨日全數走高，其中費半指數大漲4.9%，台積電ADR大漲4.8%，激勵台北股市今（12）日開盤走高，上漲342.64點、來到21373.64點。大盤走高之際，中小型股開盤同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到257.86點，站回5日線。今日開盤量大強勢個股：鴻海、台積電、聯電、廣達、均豪；今日開盤逆勢走弱股：新光金、中信金、怡利電。權值股全數走高，權王台積電今日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價為897元，開盤上演秒填息秀，是連續第六次秒填息，開盤上漲37元、來到934元；昨日逆勢走高的鴻海，今日開盤續漲6.5元、來到176元；聯發科開盤上漲35元、來到1145元。美國勞工統計局數據顯示，受到汽油價格下滑影響，8月消費者物價指數年增2.5%，連續第五個月降溫，並創2021年2月以來新低，符合市場預期。8月核心CPI在年升3.2%，符合市場預期，不過核心CPI月增0.3%，創4個月來最大增幅。市場預估下週聯準會可望降息一碼，因此激勵美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲124.75點或0.31%，收40861.71點；那斯達克指數上漲369.65點或2.17%，收17395.53點；標普500指數上漲58.61點或1.07%，收5554.13點；費半指數上漲229.50點或4.9%，收4910.17點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲1.39%，蘋果上漲1.12%，Alphabet上漲1.78%，微軟上漲2.2%，亞馬遜上漲2.73%；半導體股集體走高，輝達狂飆逾8%，博通大漲6.75%，美光大漲4.38%，高通上漲3.02%，應用材料大漲4.43%，德儀上漲1.31%，AMD大漲4.91%。台股ADR普遍收高，台積電ADR大漲4.8%，日月光ADR上漲3.24%，聯電ADR大漲4.54%，中華電信ADR收在平盤。