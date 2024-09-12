紐約雙星Judge、Lindor有望締超難得紀錄！頭號競爭者是大谷翔平

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▲嘆息聲從道奇球場中傳出，洛杉磯道奇大谷翔平昨（11）日在對上芝加哥小熊隊的比賽中打第一棒、擔任指定打席，第3打席掃出中右外野的深遠飛球，但最終遭到接殺，讓站起來的球迷感到有些掃興。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平本賽季至今已累計46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒例行賽即將進入到最後階段，而美聯、國聯誰將拿下MVP也備受關注，目前美聯以紐約洋基當家巨星「法官」Aaron Judge最被看好拿下；而國聯部分大都會球星Francisco Lindor也有望挑戰，根據大聯盟官方記者Brian Murphy報導，，紐約洋基的當家強打Aaron Judge與紐約大都會球星Francisco Lindor，如今有機會挑戰成為史上第13次。而文中指出，，分別是2019年的天使隊明星外野手Mike Trout與道奇強打Cody Bellinger，以及2014年的天使Trout與道奇賽揚強投Clayton Kershaw；至於歷史上首次則是要追溯至1932年，當時分別由費城運動家隊的傳奇球星Jimmie Foxx，與費城人隊的Chuck Klein一同締造。，若大谷最終順利獲選MVP，他也將成為大聯盟史上第一位，以指定打擊（DH）身分奪下最有價值球員獎項的球員。