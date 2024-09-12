紐約雙星Judge、Lindor有望締超難得紀錄！頭號競爭者是大谷翔平

MLB美國職棒例行賽即將進入到最後階段，而美聯、國聯誰將拿下MVP也備受關注，目前美聯以紐約洋基當家巨星「法官」Aaron Judge最被看好拿下；而國聯部分大都會球星Francisco Lindor也有望挑戰，若2人真能一同拿下MVP，將成為大聯盟歷史上第13度由同城球員拿下MVP，不過擋在Lindor前方的，當然就是道奇日籍巨星大谷翔平，他也相當有機會能角逐。
由同城球隊選手奪MVP MLB歷史上僅發生12次
根據大聯盟官方記者Brian Murphy報導，在大聯盟於1931年開始頒發年度MVP獎項之後，史上僅有12次由同城球隊的選手一同奪下MVP，紐約洋基的當家強打Aaron Judge與紐約大都會球星Francisco Lindor，如今有機會挑戰成為史上第13次。
而文中指出，過往12次由同城球隊的選手拿下MVP的紀錄，近2次都是由洛杉磯的球星達成，分別是2019年的天使隊明星外野手Mike Trout與道奇強打Cody Bellinger，以及2014年的天使Trout與道奇賽揚強投Clayton Kershaw；至於歷史上首次則是要追溯至1932年，當時分別由費城運動家隊的傳奇球星Jimmie Foxx，與費城人隊的Chuck Klein一同締造。
大谷也被看好角逐 本季已累計46轟、47盜
而擋在Francisco Lindor面前的，當然就是洛杉磯道奇的日籍巨星大谷翔平，他也相當被看好能奪下本賽季的國聯MVP，本賽季至今大谷已累積46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄，若大谷最終順利獲選MVP，他也將成為大聯盟史上第一位，以指定打擊（DH）身分奪下最有價值球員獎項的球員。
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根據大聯盟官方記者Brian Murphy報導，在大聯盟於1931年開始頒發年度MVP獎項之後，史上僅有12次由同城球隊的選手一同奪下MVP，紐約洋基的當家強打Aaron Judge與紐約大都會球星Francisco Lindor，如今有機會挑戰成為史上第13次。
而文中指出，過往12次由同城球隊的選手拿下MVP的紀錄，近2次都是由洛杉磯的球星達成，分別是2019年的天使隊明星外野手Mike Trout與道奇強打Cody Bellinger，以及2014年的天使Trout與道奇賽揚強投Clayton Kershaw；至於歷史上首次則是要追溯至1932年，當時分別由費城運動家隊的傳奇球星Jimmie Foxx，與費城人隊的Chuck Klein一同締造。
大谷也被看好角逐 本季已累計46轟、47盜
而擋在Francisco Lindor面前的，當然就是洛杉磯道奇的日籍巨星大谷翔平，他也相當被看好能奪下本賽季的國聯MVP，本賽季至今大谷已累積46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄，若大谷最終順利獲選MVP，他也將成為大聯盟史上第一位，以指定打擊（DH）身分奪下最有價值球員獎項的球員。