大谷翔平差點砲轟今永昇太！本季47轟成幻影　小熊外野手美技接殺

紐約雙星Judge、Lindor有望締超難得紀錄！頭號競爭者是大谷翔平

記者陳品翔/綜合報導

▲MLB誰將拿下本季美聯、國聯MVP備受關注，目前美聯以洋基「法官」Aaron Judge最被看好；而國聯部分大都會Francisco Lindor也有望挑戰，不過道奇日籍巨星大谷翔平本季表現相當亮眼，也有望以DH身分角逐。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB誰將拿下本季美聯、國聯MVP備受關注，目前美聯以洋基「法官」Aaron Judge最被看好；而國聯部分大都會Francisco Lindor也有望挑戰，不過道奇日籍巨星大谷翔平本季表現相當亮眼，也有望以DH身分角逐。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒例行賽即將進入到最後階段，而美聯、國聯誰將拿下MVP也備受關注，目前美聯以紐約洋基當家巨星「法官」Aaron Judge最被看好拿下；而國聯部分大都會球星Francisco Lindor也有望挑戰，若2人真能一同拿下MVP，將成為大聯盟歷史上第13度由同城球員拿下MVP，不過擋在Lindor前方的，當然就是道奇日籍巨星大谷翔平，他也相當有機會能角逐。

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由同城球隊選手奪MVP　MLB歷史上僅發生12次

根據大聯盟官方記者Brian Murphy報導，在大聯盟於1931年開始頒發年度MVP獎項之後，史上僅有12次由同城球隊的選手一同奪下MVP，紐約洋基的當家強打Aaron Judge與紐約大都會球星Francisco Lindor，如今有機會挑戰成為史上第13次。

而文中指出，過往12次由同城球隊的選手拿下MVP的紀錄，近2次都是由洛杉磯的球星達成，分別是2019年的天使隊明星外野手Mike Trout與道奇強打Cody Bellinger，以及2014年的天使Trout與道奇賽揚強投Clayton Kershaw；至於歷史上首次則是要追溯至1932年，當時分別由費城運動家隊的傳奇球星Jimmie Foxx，與費城人隊的Chuck Klein一同締造。

大谷也被看好角逐　本季已累計46轟、47盜

而擋在Francisco Lindor面前的，當然就是洛杉磯道奇的日籍巨星大谷翔平，他也相當被看好能奪下本賽季的國聯MVP，本賽季至今大谷已累積46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄，若大谷最終順利獲選MVP，他也將成為大聯盟史上第一位，以指定打擊（DH）身分奪下最有價值球員獎項的球員。

▲嘆息聲從道奇球場中傳出，洛杉磯道奇大谷翔平昨（11）日在對上芝加哥小熊隊的比賽中打第一棒、擔任指定打席，第3打席掃出中右外野的深遠飛球，但最終遭到接殺，讓站起來的球迷感到有些掃興。（圖／美聯社／達志影像）
▲嘆息聲從道奇球場中傳出，洛杉磯道奇大谷翔平昨（11）日在對上芝加哥小熊隊的比賽中打第一棒、擔任指定打席，第3打席掃出中右外野的深遠飛球，但最終遭到接殺，讓站起來的球迷感到有些掃興。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本賽季至今已累計46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本賽季至今已累計46轟、47盜，將繼續挑戰締造單季「50轟50盜」的史無前例紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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