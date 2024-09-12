角逐2026大選成遺志　秘魯前總統藤森謙也辭世

我是廣告 請繼續往下閱讀

法新社報導，秘魯前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)11日在首都利馬辭世，享壽86歲。他曾因違反人道罪(crimes against humanity)入獄服刑16年。包括女兒藤森惠子(Keiko Fujimori)在內的子女們在社群媒體平台X發文說，藤森謙也在經過與癌症的長期搏鬥後辭世，「我們懇請那些愛他的人和我們一同祈禱他的靈魂永遠安息」。藤森謙也在1990年到2000年擔任秘魯總統，他因為在1991年與1992年政府對抗左翼毛派遊擊隊「光明之路」(Shining Path)時，下令屠殺包括孩童在內的25人，在2009年被定罪入獄。他在25年的刑期服滿三分之二時，在去年12月獲得當局以人道理由釋放。和藤森家族關係密切的消息人士11日稍早告訴法新社，藤森謙也在8月完成口腔癌的治療後，健康迅速惡化。就在7月間，他的女兒藤森惠子才剛宣布，85歲的藤森謙也將參與南美國家2026年的選舉。更多中央廣播電臺新聞