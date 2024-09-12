28個大谷翔平太扯！美國數據公司意外創造藝術品　球迷看到也笑死

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平的實力不是開玩笑，美國數據公司「Codify Baseball」就在社群寫下：「今年的道奇隊，最好的擊球速度」，結果貼上28個大谷翔平的臉，讓不少球迷感到驚奇。讓人想起天使隊的「大谷笑死」T恤。(NOWnews資料照、推特）

大谷翔平太扯！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷翔平的實力不是開玩笑，美國數據公司就在社群寫下：「今年的道奇隊，最好的擊球速度」，結果貼上28個大谷翔平的臉，讓不少球迷感到驚奇。讓人想起天使隊的「大谷笑死」T恤。不過大谷專心當打者，依舊是威力十足，尤其他可以全力揮擊，4月他從花卷東高校學長菊池雄星手中敲出時速119.2英里（約191公里）的超級光速安打，4月、7月也都有敲出118英里（約191公里）的超速全壘打。