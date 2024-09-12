28個大谷翔平太扯！美國數據公司意外創造藝術品　球迷看到也笑死

大谷翔平太扯！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今年轉戰道奇隊後，不但爆紅，他還創造出歷史球季，單季46轟47盜史上第一，還有機會完成50轟50盜的不可思議紀錄，不過大谷翔平還有一項數據十分驚人，那就是他在道奇隊擊球速度前28名都是第一，沒有任何隊友揮棒比他更有威力，美國數據公司「Codify Baseball」也特別列出道奇隊前28名擊球初速球員，結果都是大谷翔平佔據版面。
大谷擊球速度驚人 美國數據公司超有創意
大谷翔平的實力不是開玩笑，美國數據公司「Codify Baseball」就在社群寫下：「今年的道奇隊，最好的擊球速度」，結果貼上28個大谷翔平的臉，讓不少球迷感到驚奇。讓人想起天使隊的「大谷笑死」T恤。
不過大谷專心當打者，依舊是威力十足，尤其他可以全力揮擊，4月他從花卷東高校學長菊池雄星手中敲出時速119.2英里（約191公里）的超級光速安打，4月、7月也都有敲出118英里（約191公里）的超速全壘打。
此外，大谷的擊球速度已經是道奇隊前28名快，這讓日本跟美國的粉絲都十分驚奇，紛紛留言「不敢置信」、「彈丸男」、「安迪沃荷」、「我覺得要有股風潮了」、「這就是藝術」，來稱讚「Codify Baseball」的創意。
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大谷翔平的實力不是開玩笑，美國數據公司「Codify Baseball」就在社群寫下：「今年的道奇隊，最好的擊球速度」，結果貼上28個大谷翔平的臉，讓不少球迷感到驚奇。讓人想起天使隊的「大谷笑死」T恤。
不過大谷專心當打者，依舊是威力十足，尤其他可以全力揮擊，4月他從花卷東高校學長菊池雄星手中敲出時速119.2英里（約191公里）的超級光速安打，4月、7月也都有敲出118英里（約191公里）的超速全壘打。
此外，大谷的擊球速度已經是道奇隊前28名快，這讓日本跟美國的粉絲都十分驚奇，紛紛留言「不敢置信」、「彈丸男」、「安迪沃荷」、「我覺得要有股風潮了」、「這就是藝術」，來稱讚「Codify Baseball」的創意。