大谷翔平「全職DH」身分難拿MVP？道奇主帥：他值得被納入討論中

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美國職棒大聯盟2024賽季已經進入高潮，關於誰將成為本賽季MVP的爭論也變得激烈起來。 今（12）日當被問及對全職指定打擊（DH）球員獲得MVP有何看法時，道奇隊總教練Dave Roberts表示，基於大谷翔平達成的成就以及他對球隊的貢獻，自己認為他值得進入這樣的討論之中，力挺子弟兵。「這是一個很好的論點。」Roberts說，「我認為為全職指定打擊球員拿MVP獎是應該被討論的，我說的是一位有機會做到別人沒做過的事情的球員（大谷翔平），這可是50轟50盜。」他表示自己支持大谷贏得MVP。過去還沒有球員以全職DH身分獲得過聯盟MVP，今年由於大谷翔平史詩般的表現，因此也引起兩派的爭論，昔日紅襪隊球星David Ortiz近期表示：「MLB長期以來一直不給我MVP，因為我是指定打擊。看看是聯盟寵兒的大谷今年能不能拿到吧，這將會很有趣。」此話一出引起轟動。對於外界的質疑，Roberts笑說自己沒有投票權，之後補充道，「多虧了大谷翔平打第一棒對我們的貢獻，我們才能夠有好成績。我不知道他周圍的人會如何評價他，但他在超過600個打數中所做的事情對我們來說非常重要。」大谷翔平本季專注於打者身分，他的打擊狀態相當不錯，單季安打、壘打和打點數都已經破生涯新高。本賽季，大谷的平均擊球初速為95.6英里/小時（約153.9公里/小時），在聯盟中僅次於Aaron Judge的95.7 英里/小時（約 154 公里）。