泰勒絲威力超嚇人！挺賀錦麗發文引來破33萬人查詢總統投票資訊

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▲川普對於樂壇巨星挺自己競選的對手，怒嗆對方將付出代價。（圖／美聯社）

▲泰勒絲以女王姿態出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮。（圖／美聯社）

「沒小孩的養貓女」千萬不能小看！樂壇當紅天后泰勒絲在美國兩大總統參選人川普與賀錦麗電視辯論後，發文公開挺賀錦麗，還拿川普副手范斯嘲諷賀錦麗是「沒小孩的養貓女」來自稱，氣得川普揚言「她會付出代價」。結果事實證明，川普陣營真的該小心，泰勒絲發文不到1天，美國的投票資訊網站立刻多了33萬7800餘人造訪、想要了解總統大選投票時該如何投出自己神聖1票，要是這些人多和泰勒絲站在同陣營，等於1日之內她已為賀錦麗催出33萬票。泰勒絲的影響力有目共睹，瘋狂粉絲為了她能夠做出任何事，足以讓選情產生一定程度的變化，也難怪川普陣營對於她公開表態要如此氣急敗壞。她在挺賀錦麗的發文中表示自己已經做好了關於投票程序的功課，也已經做出心中的選擇，但粉絲們需要自己上網做研究，要選誰也是自己該決定，她還提醒首投族，一定要先登記註冊，可是她發現早點投票其實比想像中簡單很多，接著附上了vote.gov的連結。vote.gov除了提供網友關於選舉的所有資訊外，還會直接連結到各州的投票網站，會上此網站的網友基本上都是對於大選有想更多的了解，應該會參與投票，因此泰勒絲在不到1天吸引到超過33萬人來瀏覽，確實值得注意。雖然被捲進政治話題，泰勒絲仍然是樂壇的超級巨星，正在舉辦的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮，她是入圍名單上領跑的最大贏家，也盛裝現身頒獎，展露無比氣勢，絲毫不被川普的「付出代價」說嚇跑，各方都期待她大有斬獲。1989年出生、34歲的泰勒絲，從小被父母用心栽培，很年輕就展現音樂才華，不過最初出道竟是從鄉村樂壇，由於此類音樂界不太常出現這種青春甜美、媲美流行樂壇偶像的玉女，她很快就受到各方歡迎，也很順利就從鄉村音樂跨界到流行的領域，成了最受青少年喜愛的紅星之一。在網路時代，她的威力更是無遠弗屆，她被公認是經營網路最成功的流行樂女王，有2億多的IG追蹤者，她的戀情也成為各方關注焦點。去年她展開的「時代」巡迴演唱會，締造歷代歌手巡演收入最高的紀錄之一，個人身價據估計也已經超越13億美元。