成功高中學生「怒睡校長室門口」！抗議沒午餐買　校方急喊是誤會

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▲有學生在臉書粉專「整個很成功高中」中，仿照諸葛亮的《前出師表》創造出《前出食表》表示抗議。（圖／翻攝自臉書粉專「整個很成功高中」）

台北市成功高中傳出上週熱食部公告，中午12時30分後禁買午餐，引發部分學生不滿，不僅創作《前出食表》表示抗議，更有學生直接拿枕頭到校長室門口睡覺，畫面曝光後引起熱議。對此，校方緊急出面回應，指出該事件為熱食部廠商誤會，對於當天未買到餐時的學生表達深摯歉意，強調學校相關規定並沒有改變，請學生不用擔心。成功高中熱食部上週公告，中午12時30分後禁買午餐，引起大票學生不滿。有學生在臉書粉專「整個很成功高中」中，，寫下「臣本布衣，筆耕於成功高中⋯然今聞，中午時分，校內熱食部忽然關閉，學生無處覓食，精神困頓，窘迫異常⋯損及學校名聲。」等內容抗議。畫面曝光後，該學生躺在走廊的身影，引起網友熱議，眾人紛紛直呼「加油，不放飯、吾寧睡」、「好帥，成功猴園的午餐革命」。對此，成功高中也出面回應，表示9月6日午休期間校內熱食部關閉事件，經代聯會與家長會、校方共同開會討論，，目前學校相關規定，皆未因新的行政團隊上任而有所改變，未來熱食部及合作社維持12時30分至13時正常販賣，保持原有彈性，對於9月6日中午未能購得餐食之學生，校方表達深致歉意。