「鷹王」James Paxton宣告季後引退！原因曝光了　先前遭道奇DFA

MLB美國職棒名左投「鷹王」James Paxton，本賽季先前遭到洛杉磯道奇指定讓渡（DFA），隨後則是轉戰美聯波士頓紅襪，目前他因右小腿傷勢關係在傷兵名單中，今（12）日則是傳出Paxton球季結束後將引退的消息，他在接受記者Rob Bradford訪問時也曝光原因，Paxton表示：「我的家人們需要我回家，我也認為我有義務和責任，回到家並與他們在一起。」
Paxton本賽季原先效力道奇 無奈名單太滿遭DFA
現年35歲的James Paxton，今年季初與道奇簽下1年約，雖然防禦率為偏高的4.43，但在援護率頗高的情況之下，仍在道奇拿到8勝2敗的成績。但無奈道奇陣中名單實在太滿，Paxton還是在7月下旬遭到道奇指定讓渡，重返老東家紅襪，不過僅出賽3場就因右小腿肌撕裂關係，被放入60天傷兵名單中，本季恐怕頗難歸隊。
Paxton宣告本季結束後將引退 原因是希望多陪伴家人
James Paxton稍早也在節目上表示，自己雖然還有在場上投球的實力，但他現在需要的是多陪伴家人，「顯然這很艱難，但我認為我仍然能做到，我仍然可以站在投手丘上去競爭，並幫助球隊獲勝。」
「但我只是覺得我的家人在哪裡、他們現在需要什麼，他們現在需要我回到家，我感到有義務和責任陪伴我的家人們，我期待著和家人一起待在一塊，也期待著花更多時間和他們在一起。」James Paxton如此說到。
而在遭逢右小腿肌撕裂傷勢之後，Paxton也坦言，自己其實並不期望能夠在例行賽尾聲傷癒復出，「我很希望紅襪最終能夠闖進季後賽，讓我有機會能夠再次上場投球。而我認為本賽季結束後，我就會宣告引退，開始邁向我人生的下一個篇章。」
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現年35歲的James Paxton，今年季初與道奇簽下1年約，雖然防禦率為偏高的4.43，但在援護率頗高的情況之下，仍在道奇拿到8勝2敗的成績。但無奈道奇陣中名單實在太滿，Paxton還是在7月下旬遭到道奇指定讓渡，重返老東家紅襪，不過僅出賽3場就因右小腿肌撕裂關係，被放入60天傷兵名單中，本季恐怕頗難歸隊。
Paxton宣告本季結束後將引退 原因是希望多陪伴家人
James Paxton稍早也在節目上表示，自己雖然還有在場上投球的實力，但他現在需要的是多陪伴家人，「顯然這很艱難，但我認為我仍然能做到，我仍然可以站在投手丘上去競爭，並幫助球隊獲勝。」
「但我只是覺得我的家人在哪裡、他們現在需要什麼，他們現在需要我回到家，我感到有義務和責任陪伴我的家人們，我期待著和家人一起待在一塊，也期待著花更多時間和他們在一起。」James Paxton如此說到。
而在遭逢右小腿肌撕裂傷勢之後，Paxton也坦言，自己其實並不期望能夠在例行賽尾聲傷癒復出，「我很希望紅襪最終能夠闖進季後賽，讓我有機會能夠再次上場投球。而我認為本賽季結束後，我就會宣告引退，開始邁向我人生的下一個篇章。」