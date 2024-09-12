「鷹王」James Paxton宣告季後引退！原因曝光了　先前遭道奇DFA

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MLB美國職棒，他在接受記者Rob Bradford訪問時也曝光原因，Paxton表示：「我的家人們需要我回家，我也認為我有義務和責任，回到家並與他們在一起。」現年35歲的James Paxton，今年季初與道奇簽下1年約，雖然防禦率為偏高的4.43，但在援護率頗高的情況之下，仍在道奇拿到8勝2敗的成績。但無奈道奇陣中名單實在太滿，James Paxton稍早也在節目上表示，自己雖然還有在場上投球的實力，但他現在需要的是多陪伴家人，「顯然這很艱難，但我認為我仍然能做到「但我只是覺得我的家人在哪裡、他們現在需要什麼，他們現在需要我回到家，，也期待著花更多時間和他們在一起。」James Paxton如此說到。而在遭逢右小腿肌撕裂傷勢之後，Paxton也坦言，自己其實並不期望能夠在例行賽尾聲傷癒復出，「我很希望紅襪最終能夠闖進季後賽，讓我有機會能夠再次上場投球。