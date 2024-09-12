暖男院長無誤！韓國瑜送全立法院這貴禮　他曝：過往都沒有

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中秋節即將到來，許多政府單位、公司都會趁此機會，贈送禮盒給這一年辛苦工作的同仁，就連立法院也不落下。今（12）日國民黨立委洪孟楷提到，立法院長韓國瑜跟副院長江啟臣的聯名禮品，讓立院上下同仁「人人有份」，以往都沒有這安排，直呼「真正暖心的韓院長，用行動來證明立法院就是一個大家庭！」洪孟楷在臉書提及，秋節將近，不免俗送禮互相關心祝福；但今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，這才展現心意。就是韓國瑜跟江啟臣的聯名禮品，讓立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。「真正暖心的韓院長，用行動來證明立法院就是一個大家庭！」洪孟楷說，一開始收到這份禮，以為就像以往行禮如儀的院長對委員的祝賀，但沒想到看到媒體報導是立院職員皆有，再請教公務車駕駛證實前天（10）日開始發送。自己特別請教這兩天搭乘公務車的一位駕駛，他說印象中以往院長都沒有這樣的安排。今年院長、副院長連駕駛也想到，「真的蠻細膩的，感覺很貼心！」洪孟楷也提到，過往院長室也許都把相關的禮品做外部公關使用，其實也無可厚非。然而難得的是本次與立院同仁分享，並且沒有差別對待，職員、駕駛、跟委員收到的是同樣大小價格的禮物，這突顯了送禮關懷絕不因為身分別而有所不同，這才是令人感動跟暖心的地方。洪孟楷表示，自己完全認同這樣的做法，感謝每一位公務同仁，無論職務高低，讓整個立法院能夠持續民主的運作，大家都是基石！韓國瑜在中秋前夕，用實際行動來溫暖每位同仁，一視同仁，因為每位都是我們最好的夥伴。