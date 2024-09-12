不滿辯論中躺槍！德國外交部回擊川普　加碼開酸「我們不吃貓狗」

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美國前總統、共和黨候選人川普與美國副總統、民主黨候選人賀錦麗，兩人10日在美國總統大選第二場電視辯論中激烈交鋒。不過在提到能源議題時，川普批評賀錦麗拒絕開採頁岩油及使用煤炭等能源，但他的舉例卻讓德國「躺著也中槍」。德國外交部特別發文澄清，更在文中反酸川普的「移民吃貓狗」發言。綜合《路透社》等外媒報導，川普在10日與賀錦麗進行辯論，在談及能源議題時，川普批評賀錦麗拒絕採用水力壓裂法來開採頁岩油與天然氣，以及使用煤炭等能源，並表示，「德國也試著這麼做，但他們在1年之內就走回頭路，建造了一般的發電廠。」後續川普還在辯論中提到了近來流傳的謠言，指稱俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民會偷當地居民的寵物作為食物，「在春田市，他們正在吃狗，那些跑進來的人，他們正在吃貓，他們正在吃……他們正在吃的是當地居民的寵物。這就是正在我們國家發生的事，是一種恥辱。」這段話讓賀錦麗聽到後當場笑出，更直呼「不敢置信（川普的言論）」。不過在辯論結束之後，德國跳出來為自己抱不平。德國外交部在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「不管你喜歡與否：德國的能源系統正全面運轉，其中再生能源佔比超過50％。並且我們正在關閉─不是建造─煤炭與核電廠，最遲會在2038年將燃煤自電網排除。」德國外交部更在貼文中特別寫上了「PS：我們也不會吃貓狗。」來大酸川普「海地移民吃貓狗」的言論。針對川普在辯論中的發言，德國政府發言人11日在記者會上表示，對於川普的言論感到驚訝，「我不知道總統候選人這是什麼意思。」