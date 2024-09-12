蔡依林罕見落淚！慶功宴哽咽吐5年巡演心酸　最想把這東西丟大海

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▲蔡依林Ugly Beauty世界巡迴演唱會終於在今年8月落幕，近日她舉辦大型慶功宴犒賞工作人員。（圖／蔡依林YouTube）

▲蔡依林曾抱怨演唱會上，表演歌曲〈大藝術家〉所穿戴的所有帽子都很重。（圖／蔡依林YouTube）

▲蔡依林佯裝要把帽子造型的翻糖蛋糕丟海裡，讓現場眾人笑翻。（圖／蔡依林YouTube）

天后蔡依林Ugly Beauty世界巡迴演唱會2019年開跑後，一路唱到今年8月18日才正式落幕，長達5年的演唱會心酸，讓蔡依林在慶功宴上也忍不住哽咽落淚。蔡依林向團隊Team Jolin的工作人員道謝，「如果沒有任何一個Team Jolin的人在背後，一次一次的鍛鍊的話，這個秀不會那麼成功」，天后一番真誠發言也讓不少幕後人員紅了眼眶。蔡依林官方YouTube頻道昨（11）日上傳Ugly Beauty演唱會慶功宴的影片，只見蔡依林在台上向團隊Team Jolin道謝，話說到一半難掩淚目，一度背對舞台哽咽。蔡依林感性說道：「的確這5年，感覺遇到非常多不同的同伴，然後我在台上…我有看到每一個工作同仁都很專業的把你們所有的才能全部貢獻在Ugly Beauty裡頭」。蔡依林表示，每當她聽到歌迷稱讚這場演唱會，她都會想到工作人員在背後的默默付出，如果沒有大家一次一次的練習、佈置，演唱會不會如此成功，因此蔡依林也感激的說：「再一次謝謝所有…今天來參加或是曾經踏入過這個family的所有的你們，謝謝」。一番真誠告白也讓台下人員看哭。除此之外，蔡依林在慶功宴前也曾被團隊問道：「演唱會裡面，有沒有哪一套（衣服）是妳巡演一結束就想把它燒掉的？」蔡依林當時幽默回答：「第一名應該就是〈大藝術家〉所有的帽子，所有的帽子都很重，一巡演完就丟海裡」。蔡依林點名最重的就是女戰士造型的銀色帽子，讓工作人員笑翻。為了讓蔡依林實現願望，工作人員也把女戰士帽子做成翻糖蛋糕帶到慶功宴現場，並把投影幕換成大海的風景照，讓蔡依林可以圓夢。蔡依林見狀也仰頭大笑，並配合的假裝要把蛋糕「丟向大海」，可愛舉動讓台上台下所有人都哈哈大笑，也象徵這場世紀巡演成功落幕。