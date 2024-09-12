新新併換股比例讓投資人失望？新光金爆逾31萬張大量　一度跌2.5%

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「新新併」換股比例昨（11）日確定大升25%，每股換股價格將拉高至14.18元，未能超越中信金每股14.55元的水準，換股題材失靈，拖累新光金今（12）日開盤股價爆量走跌，不到一個小時爆出超過31萬張大量，股價一度來到13.15元，下跌2.5%。台新金、新光金雙方昨日共同同意調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。若以昨日台新金收盤價18.8元換算，每股換股價格相當於14.18元，較原訂價格調高25%，與中信金每股14.55元的水準較為接近，但仍未超越。中信金於昨日補件完成，後續金管會將會繼續審核，是否同意中信金的公開收購方案，最晚9月24日以前就會有結果。中信金態度積極，媒體關切台新金與新光金的換股比例是否還會有調整可能。台新金總經理林維俊指出，台新金10月9日將召開臨時股東會，在近兩日會將所有議案，以及此次調整的價格上傳至交易所，日後換股價格固定，不會再有更動的可能，這當中有法律漏洞，因為公開收購還能再調整價格。換股題材失靈，拖累新光金今日開盤股價爆量重挫，不到一個小時爆出超過31萬張大量，股價一度來到13.15元，下跌2.5%；台新金同樣走低，以平盤價18.5元開出，最低一度來到17.8元、下跌3.7%；中信金跌幅沒有這麼重，甚至是開在盤上，以32.5元開出、上漲0.2元，不過隨後翻黑，最低一度來到31.9元、下跌1.2%。