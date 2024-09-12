台積電再演秒填息秀！開盤大漲39元至936元　盤中最高衝至940元

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權王台積電今（12）日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價為897元。昨（11）日美國股市表現強勁，費半指數大漲4.9%，台積電ADR大漲4.8%，激勵台北股市今日開盤走高，台積電開盤大漲39元，是連續第6次上演秒填息秀。台積電於5月10日召開董事會，決議今年第一季每股配發現金股利4元，總金額為新台幣1037.34億元，除息交易日為9月12日。不過台積電日前發重訊指出，由於公司買回庫藏股，另發行今年限制員工權利新股，導致公司流通在外的股數變化，第一季每股現金股利調升至4.0001382元。最後買進日為今日9月11日，預計股利入帳日期為10月9日，並直接匯入股東的交割帳戶。根據集保所資料，台積電股東人數在8月23日一度降至149萬4468萬人，其中零股股東人數來到104萬7150人，但隨著台積電股價持續走低，幾度失守900元關卡，推動股東人數持續攀高，在9月6日來到155萬1626人，其中零股股東人數來到108萬7779人。台積電從2019年起改採每季配發股利，包含今日在內，已除息21次都順利填息，其中，有16次都在除息當天快速填息，近期連續6次都上演秒填息秀。台積電10日公佈今年8月營收報告，合併營收約為新台幣2508億6600萬元 ，月減2.4%、年增33.0%，創單月次高紀錄；累計前8月營收約為新台幣 1 兆7739億7400萬元，較去年同期增加30.8%。台積電董事長魏哲家給員工的內部信曝光，信中提到「台積電是世界的台積電」，引發關注，對此，公司回應，由於此封信件是給員工的內部信，故不便公開全文內容，不過，台積電為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境。台積電今日股價表現強勁，開盤上漲36元、以936元開出，盤中最高來到940元、上漲4.7%。