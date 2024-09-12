「周杰倫概念股」意外跳水暴跌逾7成　謝金河：股市地雷無所不在

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香港最受矚目、有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳播，昨（11）日股價大跳水，一天之內大跌超過70%，市值從333億港元跌到剩下17億港元，財信傳媒董事長謝金河認為，這種現象不算罕見，即便是美股也有這種「深水炸彈」突然引爆，令人防不勝防，提醒大家「股市地雷無所不在」。謝金河以「深水炸彈四處引爆」為題撰文表示，之前曾提到港股的末日景象，繼昇能集團一天股價大跌98.4%，香港最受矚目的是和周杰倫有關的巨星傳播，股價也大跳水，一天大跌72.2%，股價從最高的13.16跌到2.04港元，市值從333.37億跌到剩下17億港元。然而，巨星傳播之前才決議出資2000萬人民幣參與周杰倫南京、深圳的演唱會，但股價意外跳水的原因未知，不過大跌衝擊到周杰倫母親。謝金河指出，港股跳水大跌的公司，近期頻頻發生，鴻海曾投資的華眾車載，股價一天跳水77.88%，股價從5.09跌到0.22港元，公司才公布半年報，淨利增長17.5%，沒想到股價一下蒸發9成。中國電動車大殺四方，歐洲傳統大車廠從福斯汽車開始關閉德國工廠，義大利，西班牙的車廠正面臨倒閉命運，BMW今年股價下跌32.8%，衝擊力道正在加大。謝金河提到，首當其衝的是越南透過SPAC在美國上市的Vinfast，去年8月甫上市，股價一下子大漲到93美元，市值2139億美元，讓Vinfast一時風光無限，成為越南的驕傲。Vinfast甚至把工廠開到美國，高薪聘請國際知名設計師設計車體，結果這個好景在短短一年間瞬間破滅，股價從93美元跌到2.25美元，如今是3.93美元，市值僅剩下90.3億美元，「這個泡沫破得真快」。謝金河表示，Vinfast在美國上市時，越南有間跨國際電動車企業上市，市值一度超過2000億美元，如今很快現出原形。並感嘆「從香港到美國，這種深水炸彈突然引爆，令人防不勝防，也提醒大家股市地雷無所不在」。