罔腰涉毒遭捕！舊愛鳳梨嗨喊「普天同慶」　不滿曝真相：拖我下水

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲罔腰（右圖）涉毒遭捕，舊愛鳳梨（左圖）疑似發文：「普天同慶。」（圖／鳳梨、罔腰IG）

▲鳳梨隨後發文澄清「普天同慶」和罔腰無關。（圖／鳳梨IG）

網紅「罔腰」（江嘉文）10日晚間因涉毒遭警方逮捕，被帶回採尿送驗，遭拘留一晚，昨（11）日上午被移送地檢署，對此，身為前男友的鳳梨得知消息，興奮在IG發文直呼普天同慶，「很多訊息都來祝賀我。」隨後又發文否認這和罔腰無關：「整天這樣一直給林北拖下水就是了？」罔腰遭逮捕後，鳳梨上傳一段限時動態，他用特效激動喊道：「普天同慶、普天同慶！」直呼他會馬上來想活動，現在還在被訊息轟炸，「很多訊息都來祝賀我。」最後更表示：「絕對讓大家滿意，感謝各位，謝謝！」引發外界瘋猜是否和舊愛罔腰有關，鳳梨隨後又發文澄清：「再繼續給我亂寫沒關係，林北普天同慶是說兩隻錶都賣出去了，整天這樣一直給林北拖下水就是了？是這個意思嗎？蛤啦？恩？」另一方面，罔腰也在IG照常發文，生活看似恢復正常，沒有針對吸毒風波做出任何回應，她在早上9點時還和粉絲分享：「早安各位寶們，腰仔今天被狗踩醒，看到地上屎尿直接1秒醒。」甚至曬出自己使用保健品後的成果，進而宣傳產品，並沒有受到太大影響。然而事實上，罔腰和鳳梨當初愛得轟轟烈烈，儘管如今兩人已經各自找到歸宿，罔腰卻仍爭議不斷，還曾因為欺騙社會大眾自己懷孕，違反《社會秩序維護法》遭送辦，7月鳳梨又突然自爆遭罔腰盜刷信用卡長達4年，罔腰也不甘示弱回擊，公開遭鳳梨毆打的影片，雙方再度登上新聞版面。