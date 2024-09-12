大谷翔平和日本3星「夢幻共演」！韓媒卻感到心酸：笑都笑不出來

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大谷翔平和其他3名日籍大聯盟球員一起在昨（11）日於洛杉磯舉行的洛杉磯道奇對決芝加哥小熊的比賽中出賽，成為人們熱議的話題。曾也有多名韓國球員共同在大聯盟打拚的韓國，賽後以不同視角看待這場比賽，該國媒體《明星新聞》在一篇文章中報導中稱：「日本4名球員同時出現在一場MLB比賽中，韓國目前在大聯盟卻沒有球員能上場……秋信守和柳賢振都離開了。」對於榮景不再感到嘆息。在小熊和道奇交手的這場比賽中，兩隊各自的先發投手都由日本球員擔任，分別是今永昇太和山本由伸，而打線上則有大谷翔平和鈴木誠也，4名球員在比賽中對決，成為比賽之外有趣的觀賽焦點。與之相比，韓國目前在美國打拚的選手因為傷病和狀態低迷，暫時無人在大聯盟出賽，《明星新聞》寫道：「日本一片喜慶氣氛，而韓國則陷入了連笑都笑不出來的境地。截至當地時間10日，今年美國職棒大聯盟的現役名單上已經沒有韓國球員了。」金河成（教士隊）和李政厚（巨人隊）目前因傷缺陣，裴智桓（海賊隊）則因隊內競爭而沒有位置。「韓國職業球員挑戰大聯盟的歷史始於1994年的朴贊浩（當時效力於道奇隊），到2016年，共有8名球員實現了登上大聯盟的壯舉。」該媒體繼續感嘆道，「2020年底，秋信守與韓國職棒的SSG登陸者隊簽約，結束了他16年的大聯盟職業生涯。而在本賽季開始前，柳賢振也時隔12年再次回到韓華鷹。這兩大支柱離開的情況下，原本有機會在大聯盟發光的金河成和李政厚又受傷，因此韓國球員都無法在大聯盟參加比賽。」