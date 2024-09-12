幻象2000戰機失事　藍委細數三點嚴重不足：賴清德要硬起來

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空軍一架編號2047的幻象2000-5單座戰機10日晚間失事墜海，最終飛行員幸運獲救。對此，國民黨立委李彥秀今（12）日點出包含救援、維護以及新式裝備採購上的嚴重不足等問題，直言國防安全不是嘴上說說，更不是大內宣的工具，關鍵在賴清德與民進黨政府的決心。李彥秀提及，10日晚間，一架幻象2000戰機疑似失去動力，中校飛官謝沛勳緊急跳傘，平安獲救，台灣人民除同感開心與祝福外，也由衷的敬佩用生命保疆衛土，守護台灣的國軍戰士。「給予2300萬人民生命財產安全的保障，提供20萬國軍戰士精良的武器配備，不僅是政府的責任，更是政府的義務。」李彥秀說，不能將國防安全與戰士生命，寄望在一次又一次「幸運之神」的眷顧之上。此次「不幸中的大幸」，也凸顯在救援、維護以及新式裝備採購上的嚴重不足，這些都會影響台灣未來整體的國防安全。李彥秀直指，首先，在救援任務部分，S70C找到待救援的謝姓飛官，機上吊纜卻發生故障，救護士與飛官「卡在半空」不上不下，最後兩人跳海，自行游到海巡艇旁，再丟救生圈救援。空軍目前可執行夜間及全天候搜救的直升機只有S70C與EC255共計六架，S70C已服役超過25年，EC255料件補給令人擔憂。緊急救援任務分秒必爭，謝姓飛官被發現時精神與體力狀況仍然不錯，還能自行跳海游泳，夏天海水溫度也不低，請問，下次還能如此幸運嗎？李彥秀續指，第二，此次幻象2000戰機疑似失去動力的原因有待後續研判，但是幻象戰機自1997年交機以來，共計發生九起重大事故，造成五名飛官不幸殉職。兩岸情勢嚴峻，空軍又是第一線應變與接戰的軍種，「幻象2000-5」(Mirage 2000-5)戰機已服役27年，是我國3型「二代戰機」（另兩型為F-16及IDF經國號）中唯一沒有升級的機型，國防部計畫編列200億元經費，花四年的時間為幻象戰機「延壽」（預計二〇二八年結案），其中發動機的部分就佔了超過一半的經費，顯見問題的嚴重性，此次失事的戰機今年4月底才完成週檢，找出空中失去動力的原因，才能給國人以及飛官安全的保障。李彥秀最後提到，幻象2000戰機，連原產法國都不願再升級，甚至在2022年6月宣布最後一個的幻象2000戰機中隊正式退役，海空軍是未來萬一發生戰事接戰的第一線。日常訓練及海峽中線的應變，維修以及操練的壓力，恐怕早已超出可負擔的範圍。國艦國造進度延後，還有不少技術性問題需要克服。李彥秀也說，第三代新式戰機的採購更是刻不容緩，明年度國防預算的成長8%，還低於中央政府總預算8.7%的增幅，國防安全不是嘴上說說，更不是大內宣的工具，關鍵在賴清德與民進黨政府的決心。民進黨號稱美台關係「史上最好」，台海和平安全也符合美國利益，但先進戰機、武器與裝備的進度卻遠不如預期，甚至頻頻傳出軍購交貨延宕的問題，「賴清德要硬起來！」用行動展現捍衛中華民國主權，與台海和平穩定的決心。