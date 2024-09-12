華元食品遭嗆垃圾食物公司！官方「超狂回覆」吸萬人朝聖：太誠實

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▲有顧客到Google評論區投訴洋芋片風味不佳、數量太少等，更開嗆「垃圾食品公司」，沒想到竟釣出官方親自回應：「洋芋片是垃圾食物沒有錯哦！」（圖／翻攝自Google評論）

▲還有人挖出其他負評回應，有顧客評論荷包蛋口味洋芋片，官方回應再度讓人笑噴。（圖／翻攝自Google評論）

▲華元食品於1981年成立，至今已有43年歷史，知名產品包含波的多洋芋片、真魷味、鹹蔬餅、野菜園等系列產品。（圖／翻攝自Google Maps）

華元食品在市面上有多款熱銷零食，其中包含蚵仔煎洋芋片、真魷味、鹹蔬餅等。而近日就有網友發現，曾有顧客到Google評論區投訴洋芋片風味不佳、數量太少等，更開嗆「垃圾食品公司」，沒想到竟釣出官方親自回應：「」直球對決讓萬名網友看了全笑翻。一名網友昨日在Threads上發文，他曬出華元食品的Google評論區，只見有顧客針對香辣蚵仔煎洋芋片留下一顆星負評，表示：「不到包裝的一半，這是第三次了，這辣度是我去外面買吃的小辣的10分之1，也不會香，垃圾食品公司，祝你們早早倒閉。」沒想到，官方竟親自回覆：華元食品小編超狂的直球對決，讓原PO笑翻直呼：「不可能這麼誠實欸。」貼文一出，立即引起熱議，還有人挖出其他負評回應，有顧客評論荷包蛋口味洋芋片：「馬鈴薯吃出荷包蛋滋味，但成分完全沒有蛋。」官方則表示：對此，網友們紛紛嘴角失守留言，「他還買了3次」、「華元直接不演了XD」、「不管業主嗑了什麼，我都想來一點」、「現在真的是要反向行銷才會紅欸」、「這後勁好強」、「垃圾食物很好吃啊」。華元食品於1981年成立，至今已有43年歷史，知名產品包含波的多洋芋片、真魷味、鹹蔬餅、野菜園等系列產品，近年則是新推出荷包蛋口味洋芋片，廣受消費者喜愛。據悉，華元食品董事長郭耀鵬在創立初期，特別和父親到日本考察並引進設備，才研發出至今依然熱賣的真魷味。郭耀鵬與父親採購當時世界最頂尖的設備，又從美國學習到溫濕度嚴密控制的儲存技術，回台後斥資打造出同樣的儲存倉，才讓旗下產品從眾多洋芋片競爭者中脫穎而出，能看出他對休閒食品產業的重視，他也強調，重要的是買到對的機器。