韓籍啦啦隊趙娟週「8月只應援2場」曝光收入實況　經紀人重話呼籲

郭富城12月台北小巨蛋「開唱3天」！9／21開始搶票　粉絲手腳要快

記者蘇詠智／綜合報導

▲郭富城將於跨年前在台北小巨蛋演唱，本月21日起門票開賣。（圖／小美工作室提供）
▲郭富城將於跨年前在台北小巨蛋演唱，本月21日起門票開賣。（圖／小美工作室提供）
今年底將有重量級巨星陪台灣觀眾歡度跨年前時光！5年沒在台北小巨蛋開唱的郭富城，宣布12月27、28、29連開3場，門票將本月於20日（週五）12:00先在國泰世華CUBE卡友限區限量搶先購，21日（週六）12:00 正式全面開賣，售票資訊可以上udn售票網https://reurl.cc/1bbmzX

我是廣告 請繼續往下閱讀
在香港樂壇「4大天王」中，郭富城的演出向來以舞台表現最受推崇，除了多年自律維持的精壯體格、始終求新求變的炫目舞技之外，舞台設計的視覺效果亦是很重要的一環。這一回他將《ICONIC 世界巡迴演會》帶到台北，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，其中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如奇幻出口(Exit)，搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷，香港演出時就已掀起話題熱潮，台灣觀眾有機會親自感受其獨特魅力。

▲郭富城演唱會的舞台設計向來吸睛。（圖／小美工作室提供）
▲郭富城演唱會的舞台設計向來吸睛。（圖／小美工作室提供）
特殊神技展現　「舞台王者」才藝升級

值得一提的是，郭富城在這次的全新巡演上，將把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場「憑歌作畫」，和歌迷分享。他在訪問時特別提到，這次巡演最難忘的橋段正是畫畫潑墨的環節，表示先前因為疫情關係都無法外出練舞，趁關在家裡的時光培養出畫畫的新才藝，透過在畫紙上畫畫就像是表達動感的抒發，好像在跳舞的感覺一樣，靈感滿滿。

而被稱為「舞台王者」的他，也將一連載歌載舞獻上多首經典，從動感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後〈失憶諒解備忘錄〉還加了一段踢躂舞表演，展現舞王風範，將令觀眾目不暇給。

▲郭富城此次演出將展現新練成的作畫神技。（圖／小美工作室提供）
▲郭富城此次演出將展現新練成的作畫神技。（圖／小美工作室提供）
好身材靠平日鍛練　演唱會沒特別健身

在演唱會上，郭富城總是不吝展現好體格，之前在香港他的壯碩胸肌及6塊肌大放送，讓歌迷尖叫連連，掀起高潮。其實郭富城的精壯性感身材全靠平時日積月累的運動習慣，他透露：「這次巡演並沒有特別加強健身，因為怕變太瘦，就順其自然。」

▲郭富城總不吝在演唱會上大方秀出好身材。（圖／小美工作室提供）
▲郭富城總不吝在演唱會上大方秀出好身材。（圖／小美工作室提供）
自從2012「台北最HIGH新年城跨年演唱會」後，郭富城相隔12年再於跨年之前來台陪伴觀眾，盛況可期。由於他5年前在台北小巨蛋的兩場演出創造秒殺佳績，很多粉絲紛紛表示搶不到票、呼喚加場，這次主辦單位對《Aaron Kwok ICONIC》巡演直接公布連唱3場，就是不希望台灣粉絲再有遺憾。

▲郭富城的精湛舞技最是出名。（圖／小美工作室提供）
▲郭富城的精湛舞技最是出名。（圖／小美工作室提供）

郭富城扯開上衣秀冰塊肌！證實12月攻蛋開唱：沒想過要退休

16歲和郭富城拍廣告！「最強凍齡女神」李維維揭祕辛：台詞很害羞

郭富城1992年咖啡廣告出土！16歲女主是最強凍齡女神　竟釣出本人

郭富城嫩妻急速衰老？天王嫂方媛「零濾鏡模樣」曝光　粗糙又下垂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生