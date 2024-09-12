郭富城12月台北小巨蛋「開唱3天」！9／21開始搶票　粉絲手腳要快

今年底將有重量級巨星陪台灣觀眾歡度跨年前時光！5年沒在台北小巨
蛋開唱的郭富城，宣布12月27、28、29連開3場， 門票將本月於20日（週五）12:00先在國泰世華CUBE卡友 限區限量搶先購，21日（週六）12:00 正式全面開賣，售票資訊可以上udn售票網https://re url.cc/1bbmzX
在香港樂壇「4大天王」中，郭富城的演出向來以舞台表現最受推崇
，除了多年自律維持的精壯體格、始終求新求變的炫目舞技之外，舞 台設計的視覺效果亦是很重要的一環。這一回他將《ICONIC 世界巡迴演會》帶到台北，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，其 中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如奇幻出口(Exit)， 搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷，香港演出時就已掀起話題熱潮 ，台灣觀眾有機會親自感受其獨特魅力。
特殊神技展現 「舞台王者」才藝升級
值得一提的是，郭富城在這次的全新巡演上，將把自己近年的畫畫愛
好搬上舞台，現場「憑歌作畫」，和歌迷分享。 他在訪問時特別提到，這次巡演最難忘的橋段正是畫畫潑墨的環節， 表示先前因為疫情關係都無法外出練舞，趁關在家裡的時光培養出畫 畫的新才藝，透過在畫紙上畫畫就像是表達動感的抒發， 好像在跳舞的感覺一樣，靈感滿滿。
而被稱為「舞台王者」的他，也將一連載歌載舞獻上多首經典，從動
感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後〈失憶諒解備忘錄〉 還加了一段踢躂舞表演，展現舞王風範，將令觀眾目不暇給。
好身材靠平日鍛練 演唱會沒特別健身
在演唱會上，郭富城總是不吝展現好體格，之前在香港他的壯碩胸肌
及6塊肌大放送，讓歌迷尖叫連連，掀起高潮。其實郭富城的精壯性 感身材全靠平時日積月累的運動習慣，他透露：「 這次巡演並沒有特別加強健身，因為怕變太瘦，就順其自然。」
自從2012「台北最HIGH新年城跨年演唱會」後，郭富城相隔
12年再於跨年之前來台陪伴觀眾，盛況可期。由於他5年前在台北 小巨蛋的兩場演出創造秒殺佳績，很多粉絲紛紛表示搶不到票、 呼喚加場，這次主辦單位對《Aaron Kwok ICONIC》巡演直接公布連唱3場，就是不希望台灣粉絲再有遺 憾。
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特殊神技展現 「舞台王者」才藝升級
值得一提的是，郭富城在這次的全新巡演上，將把自己近年的畫畫愛
而被稱為「舞台王者」的他，也將一連載歌載舞獻上多首經典，從動
好身材靠平日鍛練 演唱會沒特別健身
在演唱會上，郭富城總是不吝展現好體格，之前在香港他的壯碩胸肌
自從2012「台北最HIGH新年城跨年演唱會」後，郭富城相隔