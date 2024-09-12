查柯文哲一家金流！傳檢廉查扣「神秘保險箱」　搜出上百萬現金

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席、前北市長柯文哲捲入京華城弊案遭羈押，檢廉為了清查不明金流，11日前往第一銀行等數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄，對象不僅包含柯文哲、陳佩琪與3名子女，還包括親友與相關同案被告，並查扣保險箱內物品，共查扣現金上百萬，目前保險箱的所有人仍待調查。據了解，檢調8月30日搜索柯文哲住家，其妻子陳佩琪被爆出利用ATM存款，將不明資金存至自己及3名子女的銀行帳戶，前後次數約60次，且總金額超過600萬元，且她存錢的時間點，又是在柯文哲與應曉薇的便當會後，行跡可疑。根據《菱傳媒》的報導，檢廉10日提訊柯文哲後11日會同廉政官、調查官，手持搜索票，前往一銀在內數個官股銀行分行，調閱銀行保險箱、保險室租用紀錄，並查扣保險箱內物品。據了解，清查的對象，不僅包括柯文哲、陳佩琪與3名子女，還包括親友與同案相關被告。