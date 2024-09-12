月花8千買樂透！17年頭彩夢終於冒泡　台中退休小主管慨捐1800萬

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▲台中市大樂透得主慷慨捐款台中市政府800萬元，今舉行捐贈儀式。（圖／記者顏幸如攝，2024,09.12）

台中市一名原本從事運輸業的退休小主管，長期懷抱中獎夢，每期花1000元買大樂透，整整買了17年，終於在今年5月獨得1.97億元，他將其中1800萬元捐做公益。台彩董事長黃志宜透露，17年來單筆捐贈公益金額最高的得主也在台中，當年捐了2.9億元。今年5月17日，大樂透頭獎於台中市西區「阿蓮一路發彩券行」開出，頭獎1.97億元由一人獨得。黃志宜指出，這位中獎人是年約60多歲的已婚男性，目前已經退休，從2007年還在當運輸業小主管時，就固定買大樂透彩券，「彩齡」長達17年，平均每期購買1,000元。由於選號太麻煩，他習慣電腦選號，這次中獎的彩券為電選5注250元，其中一注幸運中大樂透頭獎。大樂透每周二、五開獎，依黃志宜說法，若每期各花1000元，一年至少104期投入逾10萬元，17年則超過170萬元。黃志宜說，中獎人於開獎次日下午才買報紙對獎，確認中獎後還開玩笑向太太借10萬元，表示將來願百倍奉還，太太答應後才分享中頭獎喜訊，讓太太開心到整夜未眠。黃志宜說，中獎人得知去年7月有位大樂透得主捐贈台中市政府700萬元，決定加碼100萬元，捐贈800萬元給市府社會局補助弱勢團體，另捐出 1000萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧。自2007年中國信託接手台灣彩券公司以來，中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體。