黃仁勳：Blackwell晶片需求強勁　AI伺服器股嗨漲！緯穎直奔漲停

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輝達執行長黃仁勳昨（11） 日在高盛於舊金山舉行的科技會議上表示，新一代 Blackwell 晶片需求強勁，聲稱目前客戶都搶著當第一，不僅要最快時間拿到產品，更希望取得最多數量，市場對於AI的前景再度看好。一句話激勵AI伺服器概念股嗨漲，其中緯穎更是直奔漲停價1815元。輝達執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上向聽眾說，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客戶比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好」。黃仁勳表示，客戶對最新一代Blackwell晶片的需求強勁。輝達將硬體生產外包了出去，供應商正在努力趕進度。面對外界質疑AI投資是否能為企業帶來實質效益，黃仁勳強調，在當前科技發展趨勢下，採用高效能運算已成為企業維持競爭力的必要選擇。他進一步解釋，輝達的技術不僅能大幅提升現有業務流程的效率，更為企業開啟了全新的AI應用可能性，這些創新應用是傳統技術難以實現的。黃仁勳深信，隨著AI技術的持續進步，其帶來的商業價值將日益顯著。黃仁勳也坦言，輝達高度依賴台積電生產核心晶片，因為台積電在這一領域遙遙領先。然而，他也提到地緣政治緊張局勢增加了風險。黃仁勳強調，輝達大部分技術都是內部研發，這使得公司有能力將訂單轉向其他供應商。不過，他也表示，這樣的轉變可能導致晶片品質下降。輝達曾公告出Blackwell供應鏈，包括思科、戴爾、惠普、聯想、美超微、Aivres之外，還有華擎旗下永擎、華碩、Eviden、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達、緯創、緯穎、ZT Systems將提供基於Blackwell 產品的伺服器。ZT Systems則是在近期被AMD收購。黃仁勳的言論激勵昨日輝達股價大漲逾8%，每股價格來到116.78美元，盤後股價持續走高，漲幅持續維持在8%以上。也同樣激勵台灣AI伺服器概念股群體走高，其中指標股緯穎早盤直攻漲停價1815元，同樣漲停的還有AMAX-KY、來到221.5元，晟銘電漲逾8%，健策、台達電、嘉澤漲逾6%，貿聯-KY、廣達、華星光、信邦漲逾5%。