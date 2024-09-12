特企／2024第二屆國家語言發展會議　臺灣台語東區論壇即日起報名

文化部「2024第二屆國家語言發展會議」臺灣台語東區論壇9月21日於宜蘭縣蘭陽博物館召開，以四大議題探討臺灣台語在文學創作、地方政府、家庭及學校的發展需求與經驗，即日起開始線上報名，邀請各界踴躍報名參加，交流不同角度觀點。
文化部表示，第二屆國家語言發展會議正式大會將於10月26日、27日召開，為充分了解各國家語言的發展狀況，規劃多場分區論壇；9月21日臺灣台語東區論壇將結合蘭陽博物館「呷飯（puínn）配滷蛋-宜蘭米故事特展」臺灣台語導覽，邀請關心母語發展的各界代表，分享推動國家語言發展、復振的經驗與觀察。
東區論壇議題一「國家語言意識覺醒-跨領域推廣多元途徑」，由蘭陽博物館館長陳碧琳主持，臺灣文學館組長林佩蓉、「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長張嘉祥、教育廣播電臺主持人黃莉娟與談，分享臺灣台語與文學交融而生的生命力與節奏，以及創造主動使用母語的環境；議題二「國家語言在地發展-永續語言特色多樣性」，由政治大學名譽教授林修澈主持，邀請宜蘭縣政府、臺東縣政府分享地方語言發展策略，臺灣師範大學教授康培德探討實施區域通行語的契機與挑戰；議題三「國家語言教學現場-健全學習資源與環境」，由臺東大學教授張學謙主持，邀請花蓮縣北昌國小教師賴珮瑄、宜蘭縣羅東國中教師吳昭嬉、新竹市關東國小教學支援教師楊玫蕙，分享學校與家庭本土語言教育的現場觀察；議題四「國家語言專責機構-從想像到實踐之挑戰」，由國家文化藝術基金會董事長向陽主持，邀集李江却台語文教基金會執行長陳豐惠、臺東大學教授張學謙、臺中教育大學楊允言副教授，交流國家語言專責機構的發展願景。
文化部指出，語言存在生活各種層面，在國家語言議題討論中公民聲音甚為重要，9月21日臺灣台語東區論壇即日起已開放線上報名，邀請民眾踴躍參加、提出對國家語言議題的建議及看法，後續臺灣客語、臺灣原住民族語言場次亦將陸續展開，各場次資訊及報名連結請詳見網站。
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東區論壇議題一「國家語言意識覺醒-跨領域推廣多元途徑」，由蘭陽博物館館長陳碧琳主持，臺灣文學館組長林佩蓉、「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長張嘉祥、教育廣播電臺主持人黃莉娟與談，分享臺灣台語與文學交融而生的生命力與節奏，以及創造主動使用母語的環境；議題二「國家語言在地發展-永續語言特色多樣性」，由政治大學名譽教授林修澈主持，邀請宜蘭縣政府、臺東縣政府分享地方語言發展策略，臺灣師範大學教授康培德探討實施區域通行語的契機與挑戰；議題三「國家語言教學現場-健全學習資源與環境」，由臺東大學教授張學謙主持，邀請花蓮縣北昌國小教師賴珮瑄、宜蘭縣羅東國中教師吳昭嬉、新竹市關東國小教學支援教師楊玫蕙，分享學校與家庭本土語言教育的現場觀察；議題四「國家語言專責機構-從想像到實踐之挑戰」，由國家文化藝術基金會董事長向陽主持，邀集李江却台語文教基金會執行長陳豐惠、臺東大學教授張學謙、臺中教育大學楊允言副教授，交流國家語言專責機構的發展願景。
文化部指出，語言存在生活各種層面，在國家語言議題討論中公民聲音甚為重要，9月21日臺灣台語東區論壇即日起已開放線上報名，邀請民眾踴躍參加、提出對國家語言議題的建議及看法，後續臺灣客語、臺灣原住民族語言場次亦將陸續展開，各場次資訊及報名連結請詳見網站。