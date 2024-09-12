台股ETF受益人數逾970萬人連28週創高　00919週增近3萬奪下人氣王

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受到美股震盪影響，台股也上沖下洗，連帶使台股ETF也受到影響，但仍吸引不少投資人逢低買進，愈跌愈買。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一週增加15.8萬人，總受益人數來到970萬人，已是連續28週創新高。其中有8檔受益人數增加超過萬人，又以群益台灣精選高息（00919）人數增加近3萬人最多，成為人氣王。無懼9月回檔震盪，台股ETF愈跌反而愈受投資人青睞，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一週增加158214人，總受益人數來到970177人，創下連續28週新高紀錄。近一週受益人數增加最多、超過萬人的台股ETF，總共有8檔，觀察上榜的多為台股高息ETF，共計有5檔。其中增加最多的是即將在9/23除息的00919，受益人數週增29987人。其次依序是則是凱基台灣AI50（00952）週增21529人、國泰永續高股息（00878）增加14489人、大華優利高填息30（00918）週增13476人、富邦台50（006208）增加11707人、元大台灣50（0050）增加11581人、優華台灣科技優息（00929）週增11470人、凱基優選高股息30（00915）週增11342人。群益投信表示，儘管近期台股受到國際因素干擾而拉回整理，波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與佈局，台股相關ETF買氣不墜，且觀察自7/11台股大盤自歷史高點回落以來，其實台股ETF受益人數累計增加近96萬人，更顯見投資人把握評價修正之際，越跌越買、逢低買信心態濃厚。00919經理人謝明志表示，儘管近期在股市評價走高下面對獲利了結壓力，再加上美國大選白熱化和經濟數據錯綜等等因素，在美股走勢震盪之下，連帶台股表現也遭遇波及。不過，整體來看，基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。