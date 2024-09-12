藍議員狂打柯文哲衝擊藍白合？柯志恩：應一碼歸一碼

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民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，對於藍白合情勢，黨內定調僅針對司法程序正義力挺，不強硬打柯，不過，黨內市議員卻頻頻砲火猛攻柯文哲。對此，國民黨立委柯志恩今（12）日受強調，面對藍白關係應該一碼歸一碼，但對於立法院來說，民進黨執政有任何破口都需要在野合作監督，這是天經地義的。柯志恩今天受訪時表示，藍白都是在野陣營，對於執政黨提出來的任何法案或預算，在野陣營都應該聯合在一起聯合監督。包括司法正義、國防預算等，要有合理監督、刪減，並告訴選民為什麼要做這樣的事情。柯志恩指出，強力監督一定是在野黨責無旁貸的責任，未來在面對藍白關係應該一碼歸一碼，司法事件有另外的考量，但是對立法院而言，整體議事合作以及對民進黨政府所作所為有強力監督，這對在野黨來說是天經地義的，當然要好好合作。此外，柯文哲弊案相關偵查內容卻遭特定媒體不斷爆出來，北檢也宣稱要查洩密案。柯志恩批評，柯文哲的案件好像是全世界都在辦案了，甚至是媒體都能辦案，「我真的很不以為然！」雖然偵查不公開，但連政論都在帶風向，北檢是否該做出適當的澄清？否則這些獨家、