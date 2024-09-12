川普大選辯論稱「移民會吃貓狗」延燒！蔣萬安這樣回應　

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美國總統選舉昨日舉行辯論，人在美國訪問的台北市長蔣萬安美國時間11日被問的前總統川普「移民吃貓夠論」僅表示，當候選人進行辯論的時候，也都可以把很多的意見、看法、立場清楚的讓民衆瞭解，讓民衆很清楚判斷到底他們關心的政策議題、候選人的態度是如何，做出最有智慧的選擇。蔣萬安前往母校賓州大與學生座談，並接受聯訪。媒體詢問昨天美國總統大選辯論談到台灣晶片，美國副總統賀錦麗說美國把晶片賣給中國，就是出賣了美國；川普則是說晶片是從台灣來的，蔣萬安表示，台灣的晶片製造能力全世界都肯定，92%的高階晶片的生產都是從台灣這邊來輸出，所以一定會希望持續的跟國際之間有更多密切的交流合作，特別在科技領域上面可以貢獻。同樣的讓台灣的科技產業持續維持在領先的地位，好讓我們相關科技產業蓬勃發展。媒體詢問昨天的辯論哪個部分是其實印象深刻的?川普有提到說「移民會吃這個貓狗」，這個話引起的軒然大波，會否擔憂這樣的言論會影響到國際的形勢？蔣萬安回應說，昨天那場辯論他跟議長戴錫欽剛好在火車上面有線上觀看，所以當時大概就有預測整場辯論大會討論的議題，移民、經濟、墮胎等等這些，還有烏克蘭戰爭，都有觸及到。看到他們雙方也有很激烈的交鋒，而且現場主持人也會馬上提出事實查核。蔣萬安說，他覺得最重要的是，透過美國這樣民主的方式，總統大選的辯論，針對美國民衆他們關心的議題來交換意見，清楚表達自己立場。這也是台灣在每一次重要的選舉，當候選人進行辯論的時候，也都可以把很多的意見、看法、立場清楚的讓民衆瞭解。這也是一個很重要民主的一環，讓民衆很清楚判斷到底他們關心的政策議題、候選人他們態度是如何，做出最有智慧的選擇。媒體問，對台灣來說會不會因應整個情勢部分，也會呼籲賴清德總統要處變不驚?蔣萬安說，美國一直是我國應該算是最重要的一個國際夥伴，所以會持續維持這樣緊密的關係。不論總統大選結果如何，都很希望不管在各個層面剛談到的科技，包括今天教育、文化，都能夠持續跟美國維持穩定緊密的關係。「我們絕對是追求區域的和平和穩定，我們也都願意跟國際間所有的盟友、夥伴一起努力。」