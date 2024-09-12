權值股、AI股全部動起來！台股終場大漲622點、站回5日線

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美國昨（11）日公布8月CPI指數，年增2.5%、連續第五個月降溫，並創2021年2月以來新低，符合市場預期，激勵美股昨日全數走高，其中費半指數大漲4.9%，台積電ADR大漲4.8%，激勵台北股市今（12）日開高走高，再加上權值股、AI股回神上揚，推動指數最高來到21706.85點，終場則是上漲622.25點或2.96%，收在21653.25點，日K結束連2黑、並且站回10日線，成交量能放大到3080.3億元。大盤大漲逾600點，中小型股也不惶多讓，櫃買指數同步開高走高，最高一度來到262.63點，終場上漲5.1點或1.98%，收在262.12點，日K連2紅，並且站上5日線，成交量為1212.54億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、台新金、均豪、創威；個股成交值排行榜前五名為：台積電、廣達、鴻海、均豪、奇鋐。電子股人氣回籠，電子成交比重回升到6成以上、來到64.4%。權值股全數走高，權王台積電今日除息，每股配發現金股利4元，開盤上漲36元、以936元開出，是連續第6次上演秒填息秀，盤中最高來到944元、上漲47元，終場大漲43元或4.79%，收在940元，跳空站回月線關卡，挹注大盤指數就有343點；鴻海也同步開高走高，最後一盤更是爆出4486張買單，激勵股價收在今日最高價177.5元，上漲8元或4.72%，成功站上10日線，挹注大盤指數就有35點；同樣收在今日最高價的還有聯發科，終場上漲45元或4.05%，收在1155元，挹注大盤指數就有23點。同樣推動指數走高的還有AI概念股，其中又以伺服器族群表現最為亮眼，輝達執行長黃仁勳昨日在高盛於舊金山舉行的科技會議上表示，新一代 Blackwell 晶片需求強勁，聲稱目前客戶都搶著當第一，不僅要最快時間拿到產品，更希望取得最多數量，市場對於AI的前景再度看好。一句話激勵AI伺服器概念股嗨漲，其中緯穎更是直奔漲停價1815元，同樣攻上漲停還有M31跟AMAX-KY，雙鴻、威盛、景碩上漲逾8%，世芯-KY、健策上漲逾7%，奇鋐上漲逾6%，嘉澤、信驊、台光電、緯創上漲逾5%。此外，半導體族群也不惶多讓，類股指數大漲逾4%，位居漲幅排行亞軍，弘塑攻上漲停價1915元，力旺上漲逾8%，華泰、精材、采鈺上漲逾5%，京元電子、創意、公準、南亞科上漲逾4%。也帶動設備股同步走高，由田攻上漲停板128.5元，家登、中砂、和椿上漲逾7%，信紘科上漲逾6%，致茂、天虹、牧德上漲逾6%。盤面焦點看到，金控股雙龍搶珠的三大主角全部逆勢收跌，「新新併」換股比例昨日確定大升25%，每股換股價格將拉高至14.18元，未能超越中信金每股14.55元的水準，換股題材失靈，再加上投資人觀望情緒濃厚，導致新光金、中信金、台新金三檔個股包辦個股成交量排行榜前三名，新光金盤中一度跌逾2.5%，終場下跌0.2元或1.84%，收在13.3元，爆出超過41萬張大量；中信金盤中一度跌逾2%、來到31.9元，終場下跌0.15元或0.46%，收在32.15元，爆出超過10萬張大量；台新金盤中一度跌逾3.7%，來到17.8元，終場下跌0.2元或1.08%，收在18.3元，爆出6.3萬張量，也是三檔個股中跌幅最重的。