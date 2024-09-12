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德國人靠4字分辨台灣人！來台變「請客咒語」　萬人笑噴：橫著走

記者賴禹妡／綜合報導

▲一名網友透露，德國室友前陣子為了治療情傷，特地來台旅遊一週，因為學會講「不好意思」，竟因此到處被台灣人請客，圖為台中逢甲觀光夜市。（圖／經發局提供）
▲一名網友透露，德國室友前陣子為了治療情傷，特地來台旅遊一週，因為學會講「不好意思」，竟因此到處被台灣人請客，圖為台中逢甲觀光夜市。（圖／經發局提供）
台灣最美的風景就是人！一名網友透露，她身邊一位德國籍室友曾分享辨別台灣人的方式，只要對方說「不好意思」，就絕對是來自台灣，而該名德國室友前陣子為了治療情傷，特地來台旅遊一週，也學會到處說「不好意思」，沒想到竟因此不斷被請客，讓原PO開玩笑地喊：「他就這樣騙吃騙喝一個禮拜，失戀好像就沒這麼難過了。」

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一名網友昨（11）日在Threads上發文，她表示跟以前的德國室友聊天，對方表示自己很會分辨華人臉孔是不是台灣人，「他說當你經過這個人附近，會說不好意思的就是台灣人。」而該名德國室友前陣子失戀自己來台灣旅遊一週，便融入文化到處講「不好意思」，沒想到竟因此不斷被請客，「台灣人看到一個老外竟然會說不好意思，都會多送他東西。」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲德國室友前陣子失戀自己來台灣旅遊一週，便融入文化到處講「不好意思」，沒想到竟因此不斷被請客。（圖／翻攝自Threads）
原PO透露，德國室友原本是要來台灣療情傷，當時自己恰好人當時不在台灣無法及時陪伴，沒想到德國室友就這樣台灣人療癒了，不僅逛夜市被請吃炸雞排，就連買手搖飲都被多送一杯，讓原PO開玩笑地喊：「他就這樣騙吃騙喝一個禮拜，失戀好像就沒這麼難過了。」更提到德國室友見識到台灣人如此友善，還興奮地說明年還要再來。

貼文一出，立即吸引1.9萬人朝聖按讚，網友們紛紛笑翻留言，「他完全抓到精髓！華語觀光客看那麼多真的只有台灣人在『不好意思』」、「外國友人來台灣玩，帶她去夜市，只要稍微停留一下，老闆就會直接拿東西給她試吃」、「教他更橫行無阻的『抱意思』跟『歹勢』，在台灣真的橫著走」、「台灣人就是怕你餓到啦」。

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