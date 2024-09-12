「老師說幫我按摩」狠捏嘴用力搖晃　台中幼師虐童抓到角落才動手

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▲小男孩的肩部、脖子有多處紅腫傷痕。（圖／江和樹提供，2024,09.12）

▲教保員像抓小雞般，粗暴的把小男孩抓往監視器死角。（圖／江和樹提供，2024,09.12）

台中市一名幼童家長日前向民代陳情，指近來小孩身上偶爾出現紅腫傷痕，本月初竟「升級」成脖子、肩膀與胸前大片瘀青，家長詢問發生什麼事，孩子竟說「老師今天在學校又幫我按摩了！」台中市教育局表示，全案進入調查程序，已要求行為人暫時停職靜候調查。蔡姓家長3日傍晚向台中市議員江和樹服務處陳情，指兒子就讀南屯區某幼兒園，8月下旬陸續發現孩子腋下出現幾條傷痕。2日放學回家後，驚見脖子、肩膀與胸前有大片瘀青，心疼問發生什麼事？兒子竟說「今天老師又幫我按摩了」。家長帶小男童到醫院診斷，驗傷結果為挫傷。向老師詢問後，老師當下承認是她所為，園方卻一再避重就輕，只得向民代陳情。江和樹助理隨即陪家長到幼兒園調閱監視器畫面，看見許多令人心碎的畫面，包括老師捏著小孩的嘴巴大力搖晃、像提線偶般抓起小朋友、把人拖到監視器死角等。家長前天在臉書社團發文，指溝通過程中，廖姓老師除了指責孩子錯誤，並沒對孩子造成的身心傷害表達歉意或關心，態度令人反感。江和樹除了委請律師介入，也要求教育局，為維護當事者及其他小朋友安全，這樣的老師不能再留在教育界殘害國家幼苗！教育局指出，市府於3日接獲家長反映，全案進入調查程序，已要求該名疑似不當對待幼生的教保人員，暫時停職靜候調查。教育局再次重申，幼兒園應營造關愛、健康及安全的學習環境，教保人員也應該以溫暖、正向的態度管教幼兒，將持續督導幼兒園，以提供友善教保環境。