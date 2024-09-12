羅大佑重返台北開唱！自爆曾「萎靡4年」　很能理解江蕙封麥心境

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▲羅大佑說這次在Legacy TERA的表演，將比照小巨蛋規格打造。（圖 ／大右音樂提供）

▲羅大佑說退休生活對他來講有些乏味，他更喜歡與音樂相處的時光。（圖／大右音樂提供）

▲江蕙曾封麥9年時間，直到最近才選擇復出，羅大佑表示他很能理解二姐的心情。（圖／寬宏藝術提供）

「音樂教父」羅大佑14日將在台北全新展演空間Legacy TERA舉行開幕演唱會，今（12）日他現身彩排，一連演唱多首經典歌曲，看起來精神不錯。羅大佑說自己也曾經過著半退休的生活，但感覺好像與世界脫軌、精神萎靡，因此他才決定重拾最愛的音樂事業；談到最近復出的台語天后江蕙，羅大佑坦言雖然他曾幫江蕙寫歌，但兩人並不熟，不過他很佩服二姊，能夠在演藝圈扎根數10年非常厲害。70歲的羅大佑今日到南港北流的Legacy TERA進行演唱會彩排，一連演唱多首經典歌曲，包含〈明天會更好〉、〈光陰的故事〉等，整個人神采奕奕，精神相當不錯。而這場演出是他睽違4年再度重返台北的首場表演，他說這次將動員16名資深樂手，帶來比照小巨蛋規模的精采音樂演出。羅大佑接受媒體訪問時也透露，他其實蠻抗拒在大場地表演，認為演出場合應該配合音樂性質，這次表演的場館Legacy TERA只可容納近2000名觀眾，很符合羅大佑所求。羅大佑認為，大場地的演唱會就是在比票房、比流量，「流量對音樂來講不健康」，也並非他想追求的東西。上了年紀的羅大佑也被問及是否有考慮退休？羅大佑回答：「曾經有過，但變成一個失敗的自己」，他說自己在50多歲時曾經體驗過3、4年的半退休生活，靠著做木工打發時間，用積蓄維持生活，那時剛好遇到爸爸過世的打擊，讓他一度覺得自己與世界脫節、陷入低潮，「慢慢覺得自己在萎縮狀態」。經過這段日子的體驗，也讓羅大佑意識到自己不想退休的想法，認為退休生活對他來說其實有些乏味。而羅大佑過去曾幫江蕙寫過台語歌曲〈風吹風吹〉，也被問到關於二姐復出，他有什麼看法？羅大佑說他自己也曾離開歌壇，因此很能理解江蕙的心情，認為江蕙應該也背負很大的壓力，但他表示退不退休永遠是「個人的選擇」，很佩服江蕙在歌壇長紅4、50年，真的很厲害，未來如果有機會再和江蕙合作當然也很棒。