「左手重砲」林俊易遭逢傷勢！上週台北賽剛奪冠　將退出這2賽事

上週才剛在超級300系列台北羽球公開賽奪冠的台灣男單好手「左手重砲」林俊易，今（12）日稍早則在個人社群平台上宣布，因為左肩遭遇傷勢困擾，將退出接下來在澳門舉辦的林丹盃以及中國公開賽，林俊易也將好好休養，持續備戰往後漫長的賽季。
林俊易上週勇奪台北賽冠軍 世界排名上升至第13
林俊易上週在台北公開賽上，以2：0擊敗同胞好手戚又仁，是個人生涯首度在台北賽拿下冠軍，成為中華隊繼周天成之後，史上第2位奪下台北公開賽男單冠軍的本土球員，如今林的世界排名也衝到第13，有望持續突破。
林俊易因左肩傷勢 將退出林丹盃、中國公開賽
然而原本林俊易在拿下台北公開賽冠軍之後，賽後曾表示自己接下來要去澳門參加林丹盃，希望能夠向中國羽球傳奇選手林丹「討教幾招」，但因為傷勢關係，稍早他則表示會退出本屆林丹盃，以及後續的中國公開賽。
林俊易在個人社群上寫到：「大家好，上週在台北公開賽比完後，我發現左肩有出現一些不適，因避免傷勢再惡化，經過考量決定退出澳門林丹盃及中國公開賽。很遺憾的告訴大家這個消息，也對支持我的粉絲朋友們說聲抱歉，我會認真治療重新返回賽場的。」
不少球迷則是相當支持林俊易的這個決定，並紛紛留言寫下：「身體健康最重要，願你早日康復！」、「一切以身體為重，我們會耐心等待你回來」、「留得青山在，不怕沒柴燒」、「有健康的身體才能有好的表現！」
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林俊易上週在台北公開賽上，以2：0擊敗同胞好手戚又仁，是個人生涯首度在台北賽拿下冠軍，成為中華隊繼周天成之後，史上第2位奪下台北公開賽男單冠軍的本土球員，如今林的世界排名也衝到第13，有望持續突破。
林俊易因左肩傷勢 將退出林丹盃、中國公開賽
然而原本林俊易在拿下台北公開賽冠軍之後，賽後曾表示自己接下來要去澳門參加林丹盃，希望能夠向中國羽球傳奇選手林丹「討教幾招」，但因為傷勢關係，稍早他則表示會退出本屆林丹盃，以及後續的中國公開賽。
林俊易在個人社群上寫到：「大家好，上週在台北公開賽比完後，我發現左肩有出現一些不適，因避免傷勢再惡化，經過考量決定退出澳門林丹盃及中國公開賽。很遺憾的告訴大家這個消息，也對支持我的粉絲朋友們說聲抱歉，我會認真治療重新返回賽場的。」
不少球迷則是相當支持林俊易的這個決定，並紛紛留言寫下：「身體健康最重要，願你早日康復！」、「一切以身體為重，我們會耐心等待你回來」、「留得青山在，不怕沒柴燒」、「有健康的身體才能有好的表現！」