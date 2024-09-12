「左手重砲」林俊易遭逢傷勢！上週台北賽剛奪冠　將退出這2賽事

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▲2024BWF超級300級台北羽球公開賽男單冠軍戰，上演一場「台灣內戰」，由世界排名第14的林俊易對上世界排名42的戚又仁，前者在激戰2局後以2：0獲勝，拿下生涯台北公開賽首冠。（圖／記者李政龍攝）

上週才剛在超級300系列台北羽球公開賽奪冠的台灣男單好手「左手重砲」林俊易，林俊易上週在台北公開賽上，以2：0擊敗同胞好手戚又仁，是個人生涯首度在台北賽拿下冠軍，然而原本林俊易在拿下台北公開賽冠軍之後，，但因為傷勢關係，稍早他則表示會退出本屆林丹盃，以及後續的中國公開賽。林俊易在個人社群上寫到：「大家好，很遺憾的告訴大家這個消息，也對支持我的粉絲朋友們說聲抱歉，我會認真治療重新返回賽場的。」不少球迷則是相當支持林俊易的這個決定，並紛紛留言寫下：「身體健康最重要，願你早日康復！」、「一切以身體為重，我們會耐心等待你回來」、「留得青山在，不怕沒柴燒」、「有健康的身體才能有好的表現！」