文化部14億元5大面向「重建台灣藝術史」　將設台南國家美術館

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文化部今（12）日在行政院會提到，將在2025年持續辦理《重建台灣藝術史2.0計畫》，除了啟動籌設台南國家美術館，也將透過各個機構聚焦原有的美術史、音樂史、文學史，以及後來加入的建築史、歌仔戲史，一共5大面向的典藏、研究、推廣工作，期盼透過行政院核定明年至2028年的14億元經費，促成「土地x文化x世代」對話，找回台灣文化認同。文化部表示，《重建台灣藝術史1.0計畫》是自2018年至2024年，首度透過國家前瞻基礎建設預算支持中央、地方、民間，共同協力重建藝術史，7年以來帶動包括順天美術館典藏歸鄉、大理石作品《甘露水》重新出土重返黃土水母校東京藝術大學等事蹟，並且實質完成蒐藏867件台灣前輩藝術家作品，徵集超過9萬件檔案史料，修復超過8000件作品、文物、史料，出版456件台灣藝術家影音專輯與專書，辦理82檔美術、工藝、文學、音樂重要經典展演，累計超過362萬推廣參與人次等具體成果。文化部指出，明年開始的《重建台灣藝術史2.0計畫》，除了持續深化地方協力、民間投入，並且實踐總統賴清德國家希望工程願景，除將繼續原有的美術史、音樂史、文學史，還將加入建築史、歌仔戲史等一共5大面向的典藏、研究、推廣工作，藉由行政院核定明年至2028年的14億元經費，期盼促成「土地x文化x世代」對話，同時由於學術界、前輩藝術家後代，長期倡議政府應再增加1個國家級美術館，因此也會同步啟動籌設台南國家美術館，聚焦台灣前輩藝術家研究、展覽、教育推廣，而在音樂、文學、建築、歌仔戲等方面，則將透過台灣音樂館、台灣文學館、建築文化中心、台灣歌仔戲中心等進行各項工作。除了籌設台南國家美術館，文化部指出，為此也會偕同各個地方美術館整理藝術脈絡，要從中央再到地方，系統展現台灣近現代藝術發展脈絡，而且合作國家科學及技術委員會盤點開放重建台灣藝術史計畫成果內容，協助充實發展生成式人工智慧（AI），促進藝術史相關論述透過數位工具擴散國際視野。